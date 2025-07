Tennisser Jesper de Jong heeft zijn droomweek in het Zweedse Bastad geen perfect einde kunnen geven. De Nederlander (25) stond in de finale van het ATP 250-toernooi, de eerste van zijn carrière, maar gaf een flitsende start tegen Luciano Darderi geen vervolg. Hij verloor in drie sets van de veel hoger geplaatste Italiaan.

De Jong had al veel mooie wedstrijden gespeeld op het Zweedse gravel, maar die tegen Darderi was er ook een om in te lijsten. De Italiaan, die op plek 55 van de wereld staat, had in de openingsfase geen antwoord op alles wat De Jong naar hem sloeg. De eerste dertien punten van de wedstrijd (!) waren allemaal voor de Nederlander, die daarmee op rozen zat en een 3-0 voorsprong pakte. Daarna draaide echter de wedstrijd volledig.

Italiaanse oerkreten

Toen Darderi op het veertiende punt voor het eerst op het scorebord kwam, vierde het publiek in Bastad dat alsof hij al setwinst had geboekt. De Italiaan zette zijn temperament tactisch in en brulde de ene na de andere oerkreet toen hij zich terugknokte in de wedstrijd. Van de 3-0 voorsprong was snel niks meer over: De Jong verloor vijf games op rij, pakte nog wel een game terug maar verloor de eerste set met 6-4.

Beslissende set

In de tweede set ging het lang gelijk op en leek Darderi de Nederlander op de knieën te hebben, maar de in Alkmaar wonende De Jong gaf zich niet zomaar gewonnen in zijn eerste ATP-finale. De nummer 106 van de wereld, die met het halen van de finale al wist dat hij hoe dan ook op de hoogste positie in zijn carrière op de wereldranglijst zou eindigen, knokte zich naar een driesetter. Hij pakte Darderi in de tweede set met 6-3 en alles was plots weer mogelijk.

Prijzengeld

In de beslissende derde set wisselde De Jong van shirt, van blauw naar zwart, maar zag hij Darderi weer klasse zien van ongekend niveau. De Jong kwam al vroeg in de problemen en keek snel tegen een 4-1 achterstand aan. Die kwam hij niet meer te boven, waardoor de eerste finale ooit van De Jong op het hoogste niveau voor hem verloren ging: 4-6, 6-3, 3-6. Wel gaat hij met een lekker bedrag aan prijzengeld naar huis: 52.890 euro. Darderi wint zijn derde titel (alle drie op gravel) en pakt ruim 90.000 euro prijzengeld.

'Hij brengt zoveel energie'

"Ik begon erg goed vandaag, maar toen startte hij zijn motoren. Hij brengt zoveel energie. Hij verdiende te winnen", zei De Jong na afloop op de baan. "Het was een van de beste weken uit mijn leven. Ik hoop dat er nog meer van zulke weken volgen."