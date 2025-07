Roger Federer bracht vorige week een bezoekje aan de tennisacademie van zijn oude rivaal Rafael Nadal op het Spaanse eiland Mallorca, maar de Zwitser blijkt daar niet alleen te zijn geweest. Ook zijn twee dochters waren van de partij en zij lijken zelfs in de voetsporen van hun vader te treden.

Federer en Nadal streden jarenlang om de grote titels, maar dat ging niet ten koste van hun relatie buiten de baan. De twee konden het goed voor elkaar vinden en speelden een grote rol bij elkaars afscheid van de sport. In 2022 speelde Federer zijn laatste wedstrijd aan de zijde van Nadal en toen de Spanjaard eerder dit jaar op Roland Garros in het zonnetje werd gezet, was de Zwitser een van de speciale gasten.

De twee genieten inmiddels allebei van hun pensioen en besloten elkaar eerder deze week weer eens op te zoeken. Federer vloog naar Mallorca, het eiland waar Nadal geboren is, om een bezoekje te brengen aan de tennisacademie die zijn oude rivaal daar heeft gebouwd. Het was niet de eerste keer dat de Zwitser daar op bezoek kwam, want in 2016 was hij erbij toen de academie geopend werd.

Dochters van Federer ook van de partij

Federer keek toe bij trainingen van jeugdspelers, deelde handtekeningen uit en ging op de foto met de jonge tennissers. De academie deelde op de eigen website één van de foto's waarop Federer en Nadal samen met een groep kinderen op de foto gaan. Dat is in principe natuurlijk niet heel bijzonder, maar een aantal opvallende tennisvolgers zagen twee bekende kinderen op de foto.

Aan de linkerkant zitten er namelijk twee meiden die wel erg op elkaar lijken en ze hebben ook wel heel veel weg van Federer zelf. Dat is geen toeval, want het zijn inderdaad zijn twee dochters Charlene en Myla. De tweelingzussen werden op 23 juli 2009 geboren en zijn inmiddels dus al vijftien jaar oud.

Het is niet duidelijk of ze het talent van hun vader hebben, maar het lijkt er in ieder geval wel op dat ze allebei graag tennissen. Wie weet treden ze dus in de voetsporen van hun ouders, want Mirka, de vrouw van Federer, was vroeger ook proftennisster. Zij moest echter al op jonge leeftijd een punt achter haar loopbaan zetten door een slepende voetblessure.

Myla and Charlene or Charlene and Myla Federer😉 at the Rafa Nadal Academy 💕They are so grown up😍 pic.twitter.com/KTxxBsJ9QI — Dinora♥RF 🐐 (@norinchi_df) July 19, 2025

Tweelingen

Federer heeft nog twee andere kinderen met zijn vrouw Mirka, maar zij waren niet op de foto's te zien. Opmerkelijk genoeg vormen zij ook een tweeling: broertjes Leo en Lenny werden geboren in 2014. In de familie van de Zwitser is het overigens vrij normaal om in één klap twee kinderen te krijgen, want ook zijn zus Diana is moeder van een tweeling.