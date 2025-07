Flitsend, anders kun je de start van Jesper de Jong aan zijn eerste finale van een ATP-toernooi niet noemen. De Nederlandse toptennisser begon in het Zweedse Bastad voortvarend en liet iets ongekends zien tegen zijn Italiaanse tegenstander Luciano Darderi.

De commentatoren en fans wisten niet wat ze zagen. De 25-jarige De Jong liet zien over stalen zenuwen te bezitten bij de eerste games van de finale in Bastad. De Nederlander, die een relatie heeft met topschaatsster Pien Hersman, won liefst alle 13 punten waar de finale mee begon. Darderi had geen antwoord op alles wat De Jong uit zijn hoed toverde, ondanks dat hij bijna dubbel zo hoog staat op de ATP-ranking dan zijn tegenstander (55 om 106).

Zonnebrand nog niet droog

In totaal stond De Jong binnen tien minuten op een 3-0 voorsprong in de eerste set. Zijn zonnebrand op zijn gezicht moest nog opdrogen toen de Italiaan zijn eerste punt pakte. Dat was bij 15-0 voor De Jong in de vierde game. Het publiek in Zweden had inmiddels ook wel door dat Darderi nog geen punt op het scorebord had staan. Het punt van de Italiaan werd door de fans gevierd als setwinst. "Dit zie je niet vaak", zei de commentator van Ziggo Sport van dienst over het bizarre scoreverloop in openingsfase van de finale.

Schreeuw van Darderi

Het betekende voor De Jong helaas wel het begin van 'het einde', want hij won vervolgens geen game meer. De forehand van de Italiaan bleek ijzersterk en bij het terugknokken liet hij steeds harder van zich horen. Toen hij De Jong terugbrak en terugkwam tot 3-2 schreeuwde hij het uit van extase. De Jong wist niet meer waar hij het moest zoeken en keek binnen no-time van een 3-0 voorsprong tegen een 4-3 achterstand aan in de eerste finale ooit van de Nederlander op een ATP-toernooi.

Prijzengeld en beste ranking ooit

Er staat in de finale veel prijzengeld op het spel. De Jong is als finalist al zeker van liefst 52.890 euro, maar kan daar met winst zelfs 90.675 euro van maken. Dan zal hij dus wel weer scherp moeten zijn, want Darderi dreigt er met die prijs vandoor te gaan. Qua ranking heeft De Jong wel al een hoogtepunt te pakken, want door het halen van de finale bereikt hij maandag bij het uitkomen van de nieuwe ATP-ranglijst op zijn hoogste positie ooit: 83ste, vorige mijlpaal was 87ste.