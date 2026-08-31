De Nederlandse tennisster Anouk Koevermans speelde maandag haar eerste wedstrijd ooit in het hoofdtoernooi van een grandslam. Bij de US Open bleef ze steken in de eerste ronde, maar toch leverde dat haar een flink bedrag aan prijzengeld op.

Koevermans is er in New York niet in geslaagd om haar debuut op een grandslamtoernooi te vieren met een zege. De mondiale nummer 229 verloor in New York met 7-5 6-1 van de Amerikaanse Caty McNally. Koevermans (22) plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdschema van de US Open. Vorig jaar strandde ze in het kwalificatietoernooi van de vier grandslamtoernooien.

De Zuid-Hollandse begon goed tegen McNally en brak haar tegenstandster op 4-4. De Amerikaanse nummer 65 van de wereld sloeg echter meteen terug en won daarna de eerste set met een tweede break. In de tweede set wist Koevermans zich niet meer te herpakken.

Prijzengeld

De organisatie maakte in aanloop naar het toernooi bekend dat het prijzengeld op de US Open is verhoogd naar een nieuw recordbedrag. De winnaars in het enkelspel ontvangen maar liefst 5,5 miljoen dollar (ongeveer 4,71 miljoen euro). Nooit eerder viel er op een grandslamtoernooi meer prijzengeld te verdienen.

Voor de 64 mannen en 64 vrouwen die in de openingsronde verliezen, ligt er per persoon 140.000 dollar klaar. Dat is ongeveer 120.500 euro waar Koevermans zich nu als troost op mag verheugen. In haar geval haakt ze dus niet af met louter één nederlaag, want ze moest eerst door het kwalificatoernooi komen met drie zeges op rij.

Nuchter

Koevermans, dochter van oud-proftennisser Mark Koevermans, begon zonder al te veel hoop aan het kwalificatoetnerooi. Ze zei tegen Eurosport: "Ik ben er nuchter ingegaan en verwachtte niet te veel van mezelf, ook na mijn blessure. Die instelling heeft me wel geholpen en ik ben beter dan ooit."

Tot nu toe verdiende Koevermans 357.000 dollar aan prijzengeld. Daar komt dus in één klap zo'n een derde bovenop. Opvallend genoeg zal ze wel zakken op de WTA-ranking, gezien ze vorig jaar in deze periode wel punten pakte. Ze staat in de liveranking nu op plek 238, negen plekken lager dan vorige week.

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