Tennisster Arantxa Rus neemt na rel weer hetzelfde besluit en stelt landgenoten opnieuw teleur

Opvallend nieuws uit de tennissport. Daar heeft Arantxa Rus een besluit genomen dat waar veel liefhebbers niet blij mee zijn. De nummer 91 van de wereldranglijst zou in actie komen op de Billie Jean King Cup, maar laat het landentoernooi met Nederland links liggen.

Suzan Lamens, Anouk Koevermans en Demi Schuurs moeten het zonder Rus doen, maar krijgen steun van Eva Vedder. Zij is opgeroepen als vervangster van Rus. Zij laat het landentoernooi schieten omdat ze haar individuele wedstrijden belangrijker vindt.

Nederland speelt op 10 en 12 april kwalificatiewedstrijden in Den Haag voor plaatsing voor het eindtoernooi in de Billie Jean King Cup. Zonder Rus dus. Zij geeft de voorkeur voor haar eigen wedstrijden en gaat dus toernooien in het enkelspel spelen. Ze hoopt daardoor een plek voor Roland Garros af te dwingen.

De geschiedenis herhaalt zich

Ongeveer een jaar geleden gebeurde er exact hetzelfde. Toen zegde ze ook af om dezelfde reden. Dat viel destijds 'rauw op het dak' van de teamcaptain Elise Tamaëla. Rus liet het via WhatsApp weten en was niet meer op andere gedachten te brengen. "Ik heb haar daarna niet meer kunnen bereiken", zo vertelde Tamaëla destijds. Rus, op dat moment nét buiten de top-50 van de wereldranglijst, gaf toen aan de NOS aan vooral te denken aan zichzelf. "Ik heb me zo vaak voor het team beschikbaar gesteld, nu kunnen andere meiden zich laten zien."

De geschiedenis herhaalt zich een jaar later. Ditmaal liet Rus wel tijdig iets weten aan Tamaëla, zo blijkt uit navraag van de NOS. "Het is natuurlijk jammer dat we een sterke speler als Arantxa moeten missen in het team. Maar 'Aran' had al aangegeven dat deze mogelijkheid zich voor kon doen." De hoofdpersoon zelf vindt het ook jammer dat ze niet in haar thuisstad Den Haag speelt. "Maar ik moet helaas toch deze keuze maken en mijn persoonlijke carrière boven het team zetten."

Rus loopt al jaren mee

De inmiddels 34-jarige Rus maakte haar profdebuut in 2007. De 41ste plek op de wereldranglijst, behaald in 2023, is haar hoogste notering ooit. Jaren eerder, in 2012, behaalde ze haar beste resultaat op een grandslamtoernooi. Toen reikte ze tot de vierde ronde van Roland Garros. Voor dat Franse toernooi hoopt ze nu door goede resultaten een plek in het hoofdtoernooi af te dwingen.