Tennistalent (19) staat voor complexe uitdaging vanwege afkomst: 'Je moet heel flexibel zijn'

De 19-jarige Filipijnse tennisspeelster Alexandra Eala (WTA-72), die onlangs de halve finale haalde op het WTA 1000-toernooi van Miami, kan slechts met een visum reizen naar 65 landen en gebieden wereldwijd.

Eala is trots op haar afkomst, iets wat ze vorige maand duidelijk liet zien op het WTA 1000-toernooi van Miami. Daar werd ze de eerste Filipijnse speelster die de halve finales van een masterstoernooi bereikte en de top-100 binnen drong.

Filipijnse tennissensatie schrijft historie en gaat viraal door foto met 'meester' Rafael Nadal Het is het jaar van de tennistiener. Mirra Andreeva (17) en Jakub Mensik (19) schreven titels op hun naam, terwijl Joao Fonseca (18) de harten van de Braziliaanse tennisfans harder doet kloppen. De Filipijnse Alexandra Eala (19) zorgde dit weekend ook voor tennishistorie.

In Miami versloeg Eala onder anderen Australian Open-kampioene Madison Keys en de nummer twee van de wereld, Iga Swiatek, op weg naar de halve eindstrijd. Haar sprong op de wereldranglijst biedt haar nieuwe kansen, waaronder directe plaatsing tot de hoofdrondes van de grootste toernooien.

Complexe uitdaging

Toch schuilt daar ook het gevaar. Vanwege haar Filipijnse afkomst heeft ze een visum nodig voor de vier grandslams in Australië, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. "Het is een uitdaging om flexibel te kunnen reizen", vertelde Eala aan de Filipijnse pers na haar succes in Miami. "Als tennisser moet je heel flexibel zijn met je planning. Je neemt constant last-minute beslissingen, en dat geeft je niet altijd de tijd om je visum op orde te hebben."

Sinds 2025 staat het Filipijnse paspoort op de 74e plaats in de Henley Passport Index, die sinds 2005 de wereldwijde reisvrijheid rangschikt. Eala en andere Filipijnse burgers kunnen zonder visum of met een visum bij aankomst naar slechts 65 landen en gebieden reizen. Hoewel ze traint en woont op de Rafael Nadal Academy in Mallorca, heeft ze dus een visum nodig om bij de belangrijkste toernooien te zijn.

Ondanks de reisbeperkingen zegt Eala dat ze de voordelen van haar Filipijnse nationaliteit, waaronder de steun van Filipijnen over de hele wereld, voor niets zou willen ruilen. "Je vindt dit soort gemeenschappen nergens anders", aldus Eala.

Winst op Nederlands talent

De linkshandige speelster is deze week actief op het WTA 125-toernooi in Oeiras, Portugal, waar ze als nummer 72 van de wereld het eerste reekshoofd is. Eala heeft de eerste ronde al overleefd door de Nederlandse Anouk Koevermans (WTA-182) met 6-3, 6-4 te verslaan.