Filipijnse tennissensatie schrijft historie en gaat viraal door foto met 'meester' Rafael Nadal

De 19-jarige tennisser Jakub Menšík heeft zijn eerste titel veroverd door zijn idool Novak Djokovic in de finale van Miami te verslaan met 7-6 (4), 7-6 (4). Met de beker in zijn handen vertelde de jonge Tsjech dat het niet veel had gescheeld of hij had helemaal niet aan het toernooi meegedaan.