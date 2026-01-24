De vriendin van Tallon Griekspoor kan tegen een stootje. Dat bewijst Anastasia Potapova nadat haar Australian Open erop zit. Ze speelde het toernooi namelijk met een blessure. "Het is verveld, maar gelukkig heb ik nog negen vingers."

De Russisch-Oostenrijkse Potapova kende een geweldige run op de Australian Open. In de eerste ronde was ze de Nederlandse Suzan Lamens in drie sets de baas. Dat was een pikant weerzien, omdat de twee elkaar door Griekspoor erg goed kennen. Vervolgens schakelde de tennisster de als 29e geplaatste Emma Raducanu uit in twee sets.

Potapova laat Sabalenka zweten

Het leverde Potapova een waanzinnig onderonsje op met Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, in de derde ronde. De in Rusland geboren tennisster maakte het de Belarussische knap lastig. Zo erg zelfs dat Sabalenka gefrustreerd over de baan marcheerde. "Emotioneel ging ik alle kanten op", bekende Sabalenka na afloop.

Uiteindelijk won de tweevoudig winnares van de Australian Open wel via twee tiebreaks. "Ze speelde geweldig", was Sabalenka na afloop lovend over de vriendin van Griekspoor. "Ik stond eigenlijk de hele tijd onder druk. Er zijn dagen waarop je gewoon moet vechten en dit was zo’n dag."

Gebroken vinger

In het dubbelspel trok Potapova zich terug. Daar zou ze eigenlijk de tweede ronde spelen. Dat ging niet door omdat de Russische-Oostenrijkse tennisster een gebroken vinger heeft. Dat deelde ze pas met haar volgers op Instagram toen haar toernooi erop zat. Potapova maakte het op een ludieke manier bekend: "Australië: herinneringen +1, ervaringen +1, vingers -1."

Potapova verduidelijkte dat ze de gebroken vinger al opliep op het WTA-toernooi van Adelaide. "Ik ben heel blij dat ik een manier heb gevonden om te kunnen concurreren", zegt Potapova. En ze is niet van plan om rust te nemen. "Ik ga mijn seizoen zonder onderbrekingen voortzetten. Een gebroken vinger is vervelend, maar ik ben blij dat ik er nog negen heb."

