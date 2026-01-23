Toptennisster Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld, moest vrijdag hard werken om de volgende ronde van de Australian Open te bereiken. Ze speelde tegen de vriendin van Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor, Anastasia Potapova. De Belarussische had veel moeite met haar speelstijl en was dan ook erg gefrustreerd.

De nummer 55 van de wereld gaf zich namelijk niet zomaar gewonnen in de derde ronde tegen de viervoudig grandslamwinnares. Sabalenka moest diep gaan en won twee sets via een slopende tiebreak. Met 7-4 en 9-7 was zij tot twee keer toe de beste in de verlenging van een set."Ze speelde geweldig", zegt Sabalenka na afloop. "Ik stond eigenlijk de hele tijd onder druk. Er zijn dagen waarop je gewoon moet vechten en dit was zo’n dag."

"Emotioneel ging ik alle kanten op", vervolgt ze over de partij tegen de Oostenrijkse met Russische roots. "Maar ik kon blijven vechten voor elk punt. Tegen Anastasia is het altijd belangrijk om te focussen en de hele tijd aan te staan. Ik ben gewoon heel blij met deze overwinning. Het was zo'n gevecht en ik heb er van genoten."

Frustratie

Toch was er ook duidelijk frustratie zichtbaar bij de toptennisster. Dat had er mee te maken dat haar lichaam niet werkte zoals ze dat wilde. "Ik probeerde mezelf te kalmeren, maar dat lukte niet zo goed vandaag", legt ze uit. "Tegelijkertijd probeerde ik mijn lichaam onder controle te houden. Het was alsof al mijn lichaamsdelen los van elkaar werkten."

"Ik probeerde ook haar onder druk te zetten, ik weet niet, op een of andere manier is het gelukt om te winnen." Ze bedankt vervolgens het publiek voor hun aanwezigheid en er wordt luid geapplaudiseerd voor Sabalenka.

Bron: Eurosport

Sabalenka speelt in de volgende ronde tegen de 19-jarige Canadese Victoria Mboko. De nummer één van de wereld is topfavoriet voor de eindzege op de eerste Grand Slam van het seizoen. Ze won de Australian Open al eens in 2023 en 2024. Vorig jaar was Madison Keys te sterk voor haar in de finale.

