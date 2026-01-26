Een daverende verrassing in de nacht van zondag op maandag tijdens de Australian Open. Titelverdedigster Madison Keys is uitgeschakeld bij de vrouwen. De speelster ging in straight sets ten onder tegen Jessica Pegula. Sem Verbeek won bij de gemixte dubbels zijn partij wel en staat in de derde ronde van de Australian Open

Keys had vanaf het begin moeite met het agressieve spel van Pegula en maakte te veel fouten. Beide speelsters hadden in hun eerste drie wedstrijden dit toernooi nog geen set verloren. Pegula liep in de eerste set snel uit naar 3-0 en wist de set vervolgens in slechts 31 minuten binnen te halen.

Keys begon de tweede set aanvallend, maar verloor desondanks direct haar servicegame. De 31-jarige Pegula hield daarna stand, ondanks de toenemende druk, en stelde de overwinning veilig.

Pegula neemt het in de kwartfinales op tegen de als vierde geplaatste Amerikaanse Amanda Anisimova. Zij versloeg de Chinese outsider Wang Xinyu met 7-6 (4) 6-4. Het is de vierde keer dat Pegula zich plaatst voor de kwartfinales van de Australische Grand Slam. Voor Keys is het een enorme domper. Zij komt bij lange na niet in de buurt van het verdedigen van haar titel die ze vorig jaar pakte in Melbourne.

Nederlanders in actie

Bij de singles zijn er geen Nederlanders meer die in actie kunnen komen, maar bij de dubbels komen er maandag twee landgenoten in actie. De ene is Demi Schuurs. De Limburgse speelt samen met de Britse tennisser Julian Cash in het gemixte dubbelspel. Zij nemen het op tegen Manuel Guinard en Kristina Mladenovic. Eerst is het echter de beurt aan Sem Verbeek. Hij en zijn dubbelpartner Katerina Siniakova gaan ook voor een plekje in de derde ronde. Dan moet er bij het gemixt dubbelen wel afgerekend worden met het duo Tim Pütz en Zhang Shuai.

Voor Verbeek was het een spannend duel, aangezien hij de eerste set moest afstaan aan Pütz en Shuai. Daarna sloegen de Nederlander en Siniakova echter terug. Ze wonnen set 2 met 6-2 en trokken set 3 met 10-8 over de streep, waardoor Verbeek en Siniakova er met de winst vandoor gingen. Daardoor staat de Nederlander in de derde ronde van de gemixte dubbels op Roland Garros.

