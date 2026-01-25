Aryna Sabalenka speelde een uitstekende partij in de achtste finales van de Australian Open. Hoewel de jonge Victoria Mboko haar in de tweede set nog even onder druk zette, won ze met 6-1, 7-6. In het duel met Mboko won Sabalenka haar twintigste opeenvolgende tiebreak in een Grand Slam-toernooi. Daarmee passeerde ze het record van Novak Djokovic

De prestatie van de Belarussische werd op het X-account van Roland Garros geplaatst, en een reactie van de Serviër liet niet lang op zich wachten. "Ik ben op dit moment boos”, schreef Djokovic op X, met daarbij twee emoji's: een boos gezicht, dat hemzelf voorstelt, en een tijger, die Sabalenka symboliseert. De nummer 4 van de wereld is zelf ook door naar de kwartfinales van het herentoernooi, na de opgave van de Tsjech Jakub Mensik.

'Ik heb haar nog nooit zo zien spelen'

Waar Djokovic nog niet zijn topniveau heeft laten zien op de Australian Open, staat Sabalenka te spelen als nooit tevoren. "Als Sabalenka zo blijft spelen, wint ze de titel. Ik heb haar nog nooit zo zien spelen. Weinig onnodige fouten, maar wat ik het mooist vond, is dat ze niet alleen de bal hard sloeg, maar ook naar het net kwam, dropshots en slices gebruikte. Er was variatie in haar spel, en Aryna Sabalenka is een speelster die altijd probeert beter te worden. Ze speelt geen eendimensionaal tennis meer, zoals toen ze hier voor het eerst een Grand Slam won en alleen maar heel hard sloeg. Nu doet ze meer dan dat", zag Barbara Schett, voormalig nummer 7 van de wereld.

Goeie vriendschap

Sabalenka en Djokovic hebben al jaren een goede vriendschap. Zondag, na haar overwinning op Mboko, kreeg de 28-jarige tennisster de vraag wanneer ze gemengd dubbel gaat spelen met de 38-jarige kampioen. "Misschien op de US Open dit jaar. Ik wacht nog steeds. Hij vroeg het me pas vorig jaar op de US Open. Ik wacht nog steeds op dat lange bericht van hem, waarin hij zegt dat hij met me wil spelen, dat ik zijn droompartner ben. Ik heb dat nooit gekregen. Ik weet het niet. Misschien gaan we wel niet spelen”, antwoordde de nummer één van de wereld lachend.

