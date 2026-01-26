Mirra Andreeva heeft zich zondag niet populair gemaakt bij de tennisfans tijdens en na haar wedstrijd op de Australian Open. De jonge toptennisster ging onderuit tegen Elina Svitolina en gedroeg zich vervolgens onacceptabel na het verlies.

Tijdens de Australian Open nam Andreeva het in de achtste finale op tegen de nummer twaalf van de wereld: de Oekraïense Svitolina. De achttienjarige Russische was met haar zevende plek op de WTA-rankings hoger geplaatst, maar daar was tijdens de wedstrijd van zondag weinig van te merken. In twee sets (6-2 en 6-4) ging Andreeva onderuit tegen Svitolina. Wat volgde was de Russische die woedend was op zichzelf en haar racket weggooide, maar daar bleef het niet bij.

Elina Svitolina’s reaction after beating Mirra Andreeva at the Australian Open.



Look at that smile on her face.



That’s the face of a woman who just reached her 14th Grand Slam Quarterfinal.



What a player. What a career. What a win.



🇺🇦🥹



pic.twitter.com/dt1RXkMedl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 25, 2026

Svitolina was natuurlijk wel blij met haar zege, maar op een felicitatie van Andreeva hoefde ze niet te rekenen. De twee gaven elkaar na de wedstrijd geen hand. Dat leek niets te maken te hebben met de boosheid van Andreeva. De reden hiervoor is de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het komt vaker voor dat Russische en Oekraïense tennissers elkaar geen hand geven en ook Svitolina en Andreeva deden hier dus aan mee. De fans waren echter niet te spreken over deze keuze.

Boegeroep voor Andreeva

Andreeva verliet uiteindelijk de baan onder luid boegeroep van de fans. Svitolina liet nog maar eens weten aan welke kant ze stond en tekende op de camera de zin: 'De energie van Oekraïne', doelend op haar thuisland. Sommige Russische tennissers spelen door de oorlog onder een andere vlag. Zoals Anastasia Potapova, de vriendin van Tallon Griekspoor die nu voor Oostenrijk uitkomt. Andreeva gaf al meermaals in interviews aan dat ze er niet over denkt om voor een ander land te spelen. "Ik ga door zoals het is. Het brengt geen extra druk", vertelde Andreeva

Voor Andreeva was het niet de eerste keer dat ze het deze Australian Open aan de stok kreeg met het publiek. Na haar wedstrijd tegen Maria Sakkari leek ze ook al iets naars richting het publiek te doen. Andreeva klapte, maar de betere liplezers zagen dat ze 'F*ck jullie allemaal', richting het publiek zei.

🎾 AUS OPEN DRAMA! 🎾

🗣️ Mirra Andreeva to the Australian Open crowd today:

“Fuck you all 🫶”

Raw emotion. Zero filter. Tennis crowd stunned 😳🔥pic.twitter.com/oGtghYPmko — Khan (@ccricket713) January 22, 2026

