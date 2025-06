Topfavoriete naar kwartfinale Roland Garros: nummer één van de wereld bereikt knappe mijlpaal

Aryna Sabalenka heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. Dat deed de nummer één van de wereld door in twee sets af te rekenen met Amanda Anisimova: 7-5, 6-3. De Belarussische bereikt door de zege een knappe mijlpaal.

Het is de tiende keer op rij dat Sabalenka de laatste acht haalt op een grandslamtoernooi. Helemaal moeiteloos ging het niet voor Sabalenka, die in het begin van de partij de nodige problemen kende met de als zestiende geplaatste Anisimova en uiteindelijk acht matchpoints nodig had om het duel op Court Suzanne Lenglen te beslissen.

Haar volgende tegenstandster is olympisch kampioene Zheng Qinwen. De Chinese won afgelopen maand in Rome na zes nederlagen voor het eerst van Sabalenka. Haar olympische titel behaalde ze vorig jaar eveneens in Parijs.

Toptennisster haalt op Roland Garros keihard uit naar ex-coaches: 'Ze zijn behoorlijk onbeleefd' Toptennisster Aryna Sabalenka heeft hard uitgehaald naar haar ex-coaches. De Wit-Russische nummer één van de wereld plaatste zich voor de achtste finales van Roland Garros. Na afloop sprak ze over coaches die haar kwaliteiten jaren geleden kleineerden.

Iga Swiatek

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft op knappe wijze haar ongeslagen reeks op Roland Garros een vervolg gegeven. De viervoudig kampioene versloeg in de vierde ronde na een zeer moeizaam begin Elena Rybakina uit Kazachstan met 1-6 6-3 7-5.

Swiatek (24) won de titel in Parijs voor het eerst in 2020, waarna ze de laatste drie jaar eveneens de beste was. De nummer 5 van de wereld had haar laatste 24 wedstrijden in de Franse hoofdstad gewonnen. Rybakina was echter de sterkste geweest tijdens de enige twee eerdere ontmoetingen op gravel.

Worstelende toptennisster krijgt na 'ultieme test' hard advies: 'Het is geen 2021 meer' Grandslamwinnares Emma Raducanu kwam van een koude kermis thuis in de tweede ronde van Roland Garros. De worstelende Britse verloor kansloos van viervoudig winnares Iga Swiatek: 1-6 2-6. Haar coach Mark Petchey had harde woorden over voor zijn pupil.

Rybakina (25) was in Parijs ook oppermachtig in het eerste deel van de partij. De Wimbledon-winnares van 2022 won eenvoudig de eerste set en nam zonder een punt te verliezen een 2-0-voorsprong in de tweede. Swiatek herpakte zich en draaide alsnog de zaken om in de set. In de derde set verzekerde de Poolse zich met twee breaks van de winst. Swiatek speelt in de kwartfinales tegen de Oekraïense Elina Svitolina.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.