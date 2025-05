Worstelende toptennisster krijgt na 'ultieme test' hard advies: 'Het is geen 2021 meer'

Grandslamwinnares Emma Raducanu kwam van een koude kermis thuis in de tweede ronde van Roland Garros. De worstelende Britse verloor kansloos van viervoudig winnares Iga Swiatek: 1-6 2-6. Haar coach Mark Petchey had harde woorden over voor zijn pupil.

Raducanu won in 2021 de US Open op achttienjarige leeftijd. De Britse werd een gouden toekomst voorspeld, maar door blessures en enkele discutabele beslissingen is ze nooit meer dicht bij een goed resultaat op een toernooi gekomen. Volgens Petchey moet er iets veranderen aan de mindset van Raducanu.

'Het is geen 2021 meer'

"Sinds ik Emma ben gaan helpen, heb ik gezegd dat ze de kloof tussen de beste spelers moet dichten", zei Petchey, die in maart informeel met Raducanu begon te werken. "Ze heeft me niet nodig om tussen de 20 en 50 op de wereldranglijst te staan ​​en als ik niet de beste keuze ben, moet ze de beste keuze vinden", vertelde hij voor zijn werk als analist op TNT.

Raducanu nam het op tegen Swiatek, die liefst 23 keer op rij won op de Franse ondergrond. "Het was duidelijk dat dit de ultieme test voor Emma zou worden. Vanuit mijn oogpunt is het zwaar voor Emma, ​​omdat ik nog steeds het gevoel heb dat iedereen in 2021 leeft. De wedstrijden zijn enorm veranderd, de ballen zijn vier keer zwaarder dan in 2021 en Emma heeft niet de hardste slagen."

Bijzondere mantra

Volgens Petchey werkt Raducanu's verleden niet mee. Onder hem begint ze met een schone lei. "Mijn mantra tegen haar is: 'Je begint nu aan je carrière. Iedereen beoordeelt je op wat er in 2021 is gebeurd, maar de realiteit is dat ik wil dat je hier een carrière opbouwt waar mensen je over twee jaar beoordelen.'"

Met al de geluiden dat Raducanu er met de pet naar gooit, kan haar coach, die het 'een beetje zat is', niks. "Die mythe wil ik graag de wereld uit helpen. Iedere dag waar ik bij was sinds Miami heeft ze hard gewerkt. Misschien zijn er gebieden waarop we haar samen kunnen helpen om meer vooruitgang te boeken, zoals fitheid of tennis. Maar wat betreft elke dag op komen dagen, dat heeft ze iedere dag gedaan."

