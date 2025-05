Toptennisster haalt op Roland Garros keihard uit naar ex-coaches: 'Ze zijn behoorlijk onbeleefd'

Toptennisster Aryna Sabalenka heeft hard uitgehaald naar haar ex-coaches. De Wit-Russische nummer één van de wereld plaatste zich voor de achtste finales van Roland Garros. Na afloop sprak ze over coaches die haar kwaliteiten jaren geleden kleineerden.

De absolute topfavoriete voor het Franse grandslamtoernooi - al won ze het toernooi nog nooit - plaatste zich bij de laatste 16 door de Servische Olga Danilovic te verslaan met 6-2 6-3. Ze bereikt voor het derde jaar op rij de achtste finales in Parijs.

Brutale coaches

Na de wedstrijd sprak de Wit-Russische over de harde coaches die ze in Oost-Europa heeft gehad. "Ze zijn erg brutaal. Er is niets moois aan de manier waarop ze met hun spelers omgaan. Ze zijn behoorlijk onbeleefd", zei ze na haar overwinning in de eerste ronde.

Na haar nieuwe overwinning kreeg het verhaal een vervolg. Sabalenka blijkt zelf ook ervaring met 'brutale' coaches hebben gehad. "Het gaat er niet om dat ze me te hard pushten. Ik ben altijd erg gemotiveerd geweest, dus dat hoefde niet. Maar ik heb er velen horen zeggen dat ik niet slim genoeg ben, dat ik dom ben, dat ik het nooit zal maken en dat ik het niet in me heb om de top te bereiken".

"Ik denk dat ik ze een kort berichtje wil sturen om te zeggen dat ze hun baan moeten opzeggen, want eerlijk gezegd denk ik dat ze er niets van weten en dat ze er goed aan zouden doen om te stoppen, gewoon om andere spelers te redden", vervolgde ze met een glimlach.

Lastige tegenstander

Sabalenka neemt het in de volgende ronde op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova (23). Anisimova leidt met 5-2 in de onderlinge duels, waarvan drie overwinningen op gravel: Roland Garros 2019, Charleston 2022 en Madrid 2022.

Alles over Roland Garros

