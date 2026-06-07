Alexander Zverev pakte zondag op Roland Garros de titel en daarmee maakte de Duitser een einde aan het lange wachten op zijn eerste Grand Slam. De 29-jarige Duitser was na afloop uiteraard dolblij met het hoogtepunt uit zijn loopbaan, maar moest ook direct terugdenken aan een drama dat hem vier jaar eerder op dezelfde baan was overkomen.

Zverev won al olympisch goud, twee keer de ATP finals en 24 titels in totaal, maar de 25e toernooizege was de mooiste van allemaal. In Parijs versloeg hij Flavio Cobolli in de finale en dus mag hij zich vanaf zondag eindelijk een grandslamkampioen noemen.

De Duitser verloor in het verleden al drie keer een grote finale. Vier keer bleek uiteindelijk scheepsrecht. Zverev moest na afloop vooral ook terugdenken aan de mindere momenten in zijn loopbaan en een aantal daarvan beleefde hij uitgerekend op dezelfde baan als waar hij zondag zijn grootste succes vierde.

'Happy end' na groot drama

"Ik heb de mooiste en slechtste momenten van mijn carrière hier beleefd, ik scheurde in die hoek alles af vier jaar geleden"", vertelde Zverev na afloop terwijl hij wees naar een gedeelte van de baan. In 2022 ging het namelijk gruwelijk mis voor de Duitser tijdens de halve finale tegen Rafael Nadal. In de tweede set ging hij onderuit en daarbij scheurde hij alles af in zijn enkel. Zverev lag er daarna maanden uit, maar keerde toch terug op topniveau.

Twee jaar later slikte Zverev in Parijs opnieuw een enorme teleurstelling door de finale van Carlos Alcaraz na een 2-1 voorsprong in sets toch nog te verliezen. Dat is nu allemaal vergeten: "Nu is het een happy end."

'Dat telt'

Zverev bedankte vervolgens nog een heleboel mensen, waaronder de supporters en ook zijn eigen team kwam voorbij. "Het voelde alsof de fans me gepusht hebben de afgelopen twee weken en zonder jullie had ik het nooit kunnen winnen. Ik wil ook mijn team bedanken. Het is grappig, want ik heb waarschijnlijk de langste samenwerking met mijn team op de tour. Mijn vader is mijn coach, ik kom maar niet van hem af. Hij is daar al 29 jaar."

"Bedankt voor alles, we hebben zoveel meegemaakt. We hebben op de belangrijkste momenten verloren, maar nu zijn we grandslamkampioenen en dat telt", besloot Zverev.



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