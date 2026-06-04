Alexander Zverev is inmiddels steeds dichter bij zijn felbegeerde eerste titel op een Grand Slam. De Duitse topfavoriet geldt als torenhoge favoriet na de uitschakeling van de ene na de andere wereldtopper. Mocht hij vrijdag de finale bereiken, moet hij die echter wel spelen zonder zijn grote liefde Sophia Thomalla.

Alexander Zverev staat al jarenlang in de top tien van de ATP-ranking. Daarom is het extra opvallend dat hij nog altijd geen Grand Slam-toernooi op zijn naam heeft staan. De Duitser haalde al diverse keren de finale, maar verloor die telkens. Dit jaar moet het op Roland Garros dan toch eindelijk gebeuren, nu hij de enige speler uit de top vijf is die nog in het toernooi zit.

Eerst speelt de 29-jarige Duitser op vrijdag nog een lastige halve finale. Dan treft Zverev de Tsjech Jakub Mensik. Vervolgens staat op zondag 7 juni de eindstrijd op het programma. De tegenstander daarin komt in elk geval uit Italië, daar de andere halve finale tussen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli gaat. Maar het is in elk geval opvallend dat Zverev juist dit jaar zo goed bezig is in Parijs, daar hij het moet stellen zonder zijn grote liefde.

Afwezige vriendin

Normaal gesproken kan Zverev vrijwel altijd rekenen op de support van zijn vriendin Sophia Thomalla. Elk moment dat de 36-jarige aanwezig kan zijn, is ze dat ook. Steevast neemt ze dan plaats in de box van de Duitser. Dit jaar ontbreekt Thomalla echter. Eén van de redenen is het bijgeloof van de toptennisser. "Ik zal daarom niet snel bij een Grand Slam verschijnen", meende Thomalla.

Bovendien werkt de populaire Thomalla, die zelf op ruim een miljoen volgers kan rekenen, als presentatrice. Daardoor is ze veel onderweg en het toernooi in Parijs valt toevallig heel vaak in een drukke periode. Zelfs een mogelijke finale van haar vriend Zverev zal ze niet bijwonen. Wel kwam ze met goed nieuws.

Mocht de tennisser komend weekend daadwerkelijk zijn eerste titel ooit pakken, zal Thomalla direct vanuit haar werk in Keulen naar de Franse hoofdstad afreizen. Het feest wil ze dan uiteraard niet missen. Wel zal ze maandagochtend direct weer terugkeren. Op Roland Garros kan Zverev in elk geval wel rekenen op de support van zijn oma, broer en vader.

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