Alexander Zverev is op de US Open door het oog van de naald gekropen. De als eerste geplaatste Duitser was in de eerste ronde tegen Lorenzo Sonego slechts twee punten verwijderd van uitschakeling, maar won toch na bijna vijf uur tennis.

Zverev trof met Sonego een listige tegenstander, want de Italiaan was ooit de nummer 21 van de wereld en haalde vorig jaar op de Australian Open de kwartfinales. Toch leek er op voorhand weinig te kunnen gebeuren aangezien de Duitser alle zes de eerdere onderlinge ontmoetingen wist te winnen.

Twee punten verwijderd van uitschakeling

De 29-jarige Zverev, die door de afmelding van Jannik Sinner voor het eerst in zijn loopbaan als eerste geplaatst is op een grandslamtoernooi, begon ook goed en won de eerste set. Daarna knokte de Italiaan zich terug door de tweede set te winnen en ook in de derde bleek hij na een zinderende tiebreak de sterkste. Op setpoint voor de Italiaan sloeg Zverev een hele dure dubbele fout.

In de vierde set werd het voor Zverev wel heel erg spannend toen hij bij een 5-4 achterstand op eigen service een 30-30 stand op het scorebord zag staan. Sonego was op dat moment slechts twee punten van de zege verwijderd, maar de Duitser hield stand. Hij brak de Italiaan vervolgens ook meteen en dwong een vijfde set af.

Zverev ontsnapt aan pijnlijke aftocht

Daarin kregen beide spelers aan het begin breakpoints, maar het was Zverev die op 2-2 toe wist te slaan. Sonego knokte voor wat hij waard was, maar kon die schade niet meer repareren. Het was bijna 2.00 uur 's nachts in New York toen de nummer 2 van de wereld na 4 uur en 53 minuten eindelijk de zege binnen had: 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4.

Zverev voorkwam daarmee een hele pijnlijke aftocht. Lleyton Hewitt blijft de laatste mannelijke tennisser die als eerste geplaatst was op een grandslamtoernooi en in de eerste ronde verloor. Dat overkwam hem in 2003 op Wimbledon. Op de US Open was het nog langer geleden, want in 1990 gebeurde het Stefan Edberg voor het laatst.

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