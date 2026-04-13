Botic van de Zandschulp heeft zijn topvorm van de afgelopen weken nogmaals onderstreept. De Nederlandse toptennisser had het in het begin moeilijk met de Zwitser Marc-Andrea Hüsler, maar won vervolgens eenvoudig: 7-6, 6-3. Dat is een nieuwe opsteker voor Van de Zandschulp nadat hij ook nog een mooie mijlpaal bereikte.

Sinds de overgang van het hardcourt naar de gravelbaan is Botic van de Zandschulp in bloedvorm. Bij het ATP-toernooi in de Roemeense hoofdstad Boekarest kwam hij tot de halve finale. Die topvorm heeft hij bovendien meegenomen naar het volgende toernooi in München. En er is extra mooi nieuws voor de Nederlander. Hij heeft eindelijk weer eens een mooie mijlpaal bereikt op de wereldranglijst.

Moeizaam begin

In München begon de 30-jarige toptennisser nog moeizaam voor veelal lege tribunes op de vroege maandagmiddag. Er moest zelfs een spannende tie-break aan te pas komen om te bepalen wie de eerste set zou winnen. Daar toonde Van de Zandschulp zijn klasse door met 9-7 te winnen van zijn Zwitserse opponent Hüsler, die buiten de top-300 van de wereld staat: 7-6. Hüsler kwam via de qualifiers in het hoofdtoernooi.

In set twee ging het wat beter met de tennisser uit Wageningen. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander in de tweede set twee keer en leverde zijn eigen service maar één keer in. Daardoor trok hij ook set twee naar zich toe: 6-3. De overwinning was daarmee een feit voor de Nederlander.

Magische grens doorbroken

En zo blijft Van de Zandschulp dus maar goed presteren op gravel. Sinds maandag behoort hij ook eindelijk weer tot de vijftig beste tennissers van de wereld, na enkele jaren van mindere vorm. Inmiddels staat hij op de 49ste plek, terwijl hij twee weken geleden nog 62ste stond. Hij kan bovendien nog wat extra plaatsen stijgen als dit toernooi goed verloopt. In de volgende ronde treft hij de Argentijnse nummer 19 van de wereld Francisco Cerundolo.

Griekspoor

Naast Van de Zandschulp is ook Nederlandse beste tennisser Tallon Griekspoor van de partij in Beieren. Hij heeft het iets minder getroffen met de loting dan zijn landgenoot. De Haarlemmer neemt het op dinsdag op tegen de Canadees Denis Shapovalov, de voormalig nummer tien van de wereld.