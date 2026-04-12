Jannik Sinner heeft zondag de finale van Monte Carlo gewonnen. Hij was in twee sets te sterk voor Carlos Alcaraz en onttroont hem daarmee als nummer één van de wereld.

Het is de eerste eindzege van Sinner op een masterstoernooi op gravel en meteen een hele belangrijke. De finale ging namelijk ook om de nummer één-positie op de wereldranglijst. Die heeft de Italiaan weer veroverd met zijn 7-6, 6-3 overwinning.

Alcaraz won vorig jaar de titel in Monte Carlo. Het was de zeventiende keer dat Sinner en Alcaraz op het hoogste niveau tegenover elkaar stonden. Sinner behaalde in Monaco zijn zevende overwinning op Alcaraz, van wie hij tien keer verloor.

De Spanjaard Alcaraz brak in de tweede game al direct de opslag van Sinner en kwam zo op 2-0. De Italiaan brak direct terug en zette de stand in games op 2-2. Daarmee was de toon voor het eerste spannende gevecht dit jaar tussen de twee wereldtoppers gezet. Beide spelers behielden hun service in het vervolg van de eerste set waarna een tiebreak de beslissing moest brengen. In de beslissende reeks was Sinner met 7-5 de beste.

Sinner was in de tweede set de betere van de twee. Hoewel hij in de derde game zijn opslag verloor, wist hij Alcaraz daarna twee keer te breken. In de negende game serveerde Sinner de partij in zijn woonplaats uit.

'Betekent veel voor mij'

"Het was een hoog niveau vandaag", zei Sinner na afloop. "Het resultaat is geweldig het betekent veel voor mij om terug te keren naar de nummer één-positie maar de ranking komt op de tweede plaats. Ik wil vooral graag trofeeën winnen."

Sinner stond van 10 juni 2024 tot 7 september 2025 aan de top van de wereldranglijst en keerde in november 2025 even terug voor een week. Alcaraz nam de nummer 1 positie over en draagt die nu weer over aan Sinner.

Felicitaties Alcaraz

De Spaanse Alcaraz feliciteerde zijn grote rivaal met de overwinning en sprak vol lof over Sinner en zijn team. "Wat jullie de laatste tijd laten zien is fantastisch", aldus de 22-jarige.

De 24-jarige Italiaan is bezig aan een indrukwekkende zegereeks op masterstoernooien. Hij won onlangs de titel in Indian Wells en Miami zonder setverlies en heeft daarmee de laatste drie ATP 1000-evenementen op zijn naam geschreven.

Roland Garros

De zege in Monte Carlo is veelbelovend voor de volgende Grand Slam van het seizoen. Tussen 18 mei en 7 juni strijden de tennistoppers om de titel op Roland Garros. Die heeft Sinner nog nooit gewonnen. Hij bereikte vorig jaar wel de finale, maar verloor die van Alcaraz. Vlak daarvoor was de Italiaan teruggekeerd op de baan na een dopingschorsing.