Carlos Alcaraz won zijn eerste zestien wedstrijden van 2026, maar de afgelopen weken kreeg hij in de Verenigde Staten een paar tikjes te verwerken. Zijn coach legt na zijn teleurstellende optredens in Indian Wells en Miami de vinger op de zere plek.

Alcaraz brak aan het einde van een heel sterk 2025 met zijn succescoach Juan Carlos Ferrero en sindsdien is Samu Lopez, die al langere tijd onderdeel was van de staf, de belangrijkste man binnen zijn team. Onder zijn leiding begon de Spanjaard fantastisch aan het nieuwe jaar door de Australian Open te winnen en daarmee werd hij ook de jongste man ooit die alle grandslamtoernooien op zijn naam heeft geschreven.

De nummer 1 van de wereld won daarna ook het toernooi in Doha en leek nagenoeg onverslaanbaar. Tijdens de masterstoernooien in de Verenigde Staten kwam daar echter verandering in. Alcaraz werd in de halve finale in Indian Wells geklopt door Daniil Medvedev en verloor vervolgens in Miami al in de derde ronde van Sebastian Korda.

'Dat moet hij begrijpen'

Tijdens die partij viel ook de negatieve houding van Alcaraz op en dat is iets dat de tennisfans niet van hem gewend zijn. Hij zei tijdens de wedstrijd zelfs dat hij naar huis wilde en daar heeft Lopez zich in gesprek met Eurosport over uitgelaten. "We moeten het niet normaliseren, maar het is niet verrassend", stelde de coach van de Spanjaard.

Het leidde bij de buitenwereld tot flink wat rumoer, maar dat was binnen het team van Alcaraz een ander verhaal. Al vindt Lopez wel dat zijn pupil er lering uit moet trekken: "Hij moet begrijpen dat dit soort opmerkingen veel gevolgen hebben buiten het team. Intern niet zozeer, omdat we allemaal weten wat er speelt en hoe de situatie er op elk moment uitziet, maar hij moet proberen die impulsen te beheersen, die steeds minder vaak voorkomen."

Hoewel de masterstoernooien in Indian Wells en Miami dus geen groot succes werden, is Lopez meer dan tevreden met het begin van het seizoen. "Het was een goed eerste kwartaal. Hij heeft naar vermogen gepresteerd. Je kunt niet altijd honderd procent zijn, maar hij heeft altijd zijn best gedaan. Ik had aan het begin van het jaar voor deze resultaten getekend."

Sinner slaat slag

Jannik Sinner, de grote rivaal van Alcaraz, sloeg ondertussen zijn slag. Hij won beide masterstoernooien en pakte daarmee de 'Sunshine Double'. De Italiaan pakte daarmee ook 2000 punten voor de wereldranglijst en dat betekent dat hij tijdens het aankomende gravelseizoen de koppositie weer af kan gaan pakken van Alcaraz.