Carlos Alcaraz begon geweldig aan het tennisjaar met de winst op de Australian Open en een enorme reeks aan overwinningen, maar die kwam onlangs ten einde in Indian Wells en deze week vloog hij er in Miami verrassend vroeg uit. Dat leverde direct zorgen op over de Spanjaard, maar zijn illustere landgenoot Rafael Nadal springt voor hem in de bres.

Alcaraz won de eerste zestien partijen van 2026 en dat leverde hem titels op bij de Australian Open en in Doha. Zijn zege in Australië zorgde ervoor dat hij de jongste man ooit werd die alle grandslamtitels in zijn prijzenkast heeft staan. Hij pakte dat record overigens af van Nadal.

Diezelfde Nadal werd deze week bij een bijeenkomst aan de technische universiteit van Madrid gevraagd naar zijn mening over de twee nederlagen van Alcaraz. Na zijn vlekkeloze start verloor hij in de halve finales in Indian Wells van Daniil Medvedev en leed hij voor het tweede jaar op rij een vroege nederlaag in Miami.

Die twee dompers leverden direct zorgen op over Alcaraz, maar daar maakt zijn landgenoot korte metten mee. "We gaan ons niet druk maken om die twee nederlagen, dat is zinloos. Hij brengt successen naar de Spaanse sport die 30 jaar geleden ondenkbaar waren", reageerde Nadal.

'Ga je dit jaar elke wedstrijd winnen?'

Ook de frustratie bij Alcaraz tijdens zijn verrassende nederlaag tegen Korda in Miami kon hij wel begrijpen: "Iedereen, hoe succesvol ze ook zijn, heeft het recht om zich op een dag gefrustreerd of moe te voelen. Ik denk dat hij het liever niet had laten merken toen hij het zag. Hij vond dat waarschijnlijk niet leuk om zichzelf zo te zien, maar het is begrijpelijk."

Nadal wilde ook nog even benadrukken dat Alcaraz juist heel sterk aan het jaar is begonnen. "Je hebt net de Australian Open gewonnen en je bent de nummer één van de wereld. Wat gebeurt er dan? Ga je elke wedstrijd dit jaar winnen? Natuurlijk niet. We moeten Carlos feliciteren en bedanken voor alles wat hij doet."

Blik op gravelseizoen

Alcaraz kan zich door zijn snelle uitschakeling in Miami gaan voorbereiden op het gravelseizoen. Dat begint voor hem begin april met het masterstoernooi van Monte Carlo. Alcaraz heeft de komende tijd flink wat punten te verdedigen, want hij was in 2025 nagenoeg onverslaanbaar op gravel. De Spanjaard won de titel op Roland Garros en was ook in Monte Carlo en Rome de beste. Zijn enige nederlaag leed hij in de finale in Barcelona.