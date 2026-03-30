Jannik Sinner bekroonde zijn ijzersterke vorm op Masters-toernooien met de eindzege in Miami. Het was de derde opeenvolgende Master die de Italiaanse toptennisser op zijn naam schreef. Daardoor loopt niet alleen zijn prijzenkast vol, maar wordt hij ook alsmaar rijker van al het prijzengeld dat hij bij elkaar slaat.

Na de vier Grand Slams en het eindejaarstoernooi van de ATP zijn de Masters de lucratiefste toernooien van de kalender. Sinner won in 2025 de laatste Master in Parijs en is in 2026 ook op dreef met de unieke 'Sunshine Double' in de Verenigde Staten. Tennislegende Roger Federer deed dat trucje bijna tien jaar geleden voor het laatst, dus mag de prestatie van Sinner met recht bijzonder genoemd worden.

Prijzengeld Jannik Sinner

Omdat er zoveel geld te verdienen valt, is een Masters-toernooi een interessant toernooi om deelname aan te bevestigen. Dat de nummer twee van de wereld vervolgens in Miami geen set verloor, zegt wel wat over zijn kunsten en vorm. Op het hardcourt won hij ook de finale van de verrassende Tsjech Jiri Lehecka en pakt hij bijna één miljoen euro prijzengeld. Om precies te zijn: 998.660 euro. In dollars was het 1,15 miljoen. Zijn totale verdiensten staan op zijn 24ste al op ruim 53 miljoen euro.

Wereldranglijst

Door de vroege en verrassende uitschakeling van Carlos Alcaraz in de derde ronde liep Sinner ook nog eens in op de wereldranglijst. Met zijn 1000 punten voor de ATP-ranking erbij is hij nog altijd de nummer twee achter de Spanjaard, maar is het gat 'nog maar' ruim 1100 punten.

Botic van de Zandschulp

Datzelfde bedrag kreeg de winnares bij de vrouwen; Aryna Sabalenka. Ook zij pakte zaterdag de Sunshine Double. Qua Nederlanders was het al snel klaar in Miami. Botic van de Zandschulp was de enige landgenoot aan het net in het enkelspel. Hij sloeg zich langs de hoger geplaatste Dennis Shapovalov in de eerste ronde, maar kwam in de tweede ronde net tekort tegen de Amerikaanse topper Taylor Fritz. Van de Zandschulp cashte met zijn prestatie wel ruim 31.000 euro.

Topresultaat Nederlander in dubbelspel

In het dubbelspel schopte de Nederlander Sander Arends het met zijn Australische partner Jonh-Patrick Smith tot de halve finales, een prachtige prestatie voor de Davis Cup-tennisser. De twee mogen liefst ruim 115.000 euro aan prijzengeld verdelen.