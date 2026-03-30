Aryna Sabalenka schreef afgelopen zaterdag het Masters-toernooi in Miami op haar naam. De Belarussische tennisster versloeg Coco Gauff in drie sets. Tijdens de finale, gespeeld in het thuisland van Gauff, liet het publiek zich nadrukkelijk horen. Iets waar Sabalenka zich zichtbaar aan stoorde. In de Sportnieuws.nl-podcast tonen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As begrip voor haar reactie.

In de podcast leggen Hoog en Van As elkaar zoals altijd stellingen voor. Van As opent: “Sabalenka is terecht kwaad: het publiek bij een tennispartij moet stil zijn.”

Hoog reageert genuanceerd: “Met het eerste deel ben ik het eens. Maar ‘het publiek moet bij een tennispartij stil zijn’… weet ik niet. We hebben het er wel vaker over gehad. Er is wel veel meer geluid dan een paar jaar geleden, maar het hoeft ook niet helemaal doodstil te zijn.”

Ze vervolgt: “Tijdens de service, tijdens het spel zelf, willen die tennissers zich gewoon focussen en dat het stil is. Maar goed, ze is terecht kwaad. Ze won in Miami de finale van Gauff en een toeschouwer schreeuwde tijdens het spel heel hard ‘out!’.”

'Dan ben je een lullo'

Van As reageert fel: “Dan ben je ook een lullo.” Hoog sluit zich daarbij aan: “Ja, dan ben je zo’n lullo. Zij irriteerde zich daaraan. Er kwam een soort woordenwisseling. Ze gaf daarna ook aan dat ze het niet zo had moeten verwoorden. Het was iets te lomp, maar come on… wie doet dit?! Wie gaat er keihard schreeuwen? Dan ben je toch helemaal gestoord?”

Hoog benadrukt dat dit ingaat tegen de regels: “Het is een regel bij tennis dat je je mond houdt terwijl er gespeeld wordt. Die toeschouwer deed dat dus niet en daar was ze heel erg boos over en dat begrijp ik. Volgens mij moet je haar echt niet boos maken, want dan maakt ze je helemaal af. Zij gaat er wel lekker op als ze een beetje geïrriteerd is.”

Historische prestatie

Sabalenka verkeerde de afgelopen weken sowieso in topvorm. Twee weken eerder won ze al het toernooi van Indian Wells, waardoor ze de zogeheten Sunshine Double op haar naam schreef: het winnen van zowel Indian Wells als Miami in één seizoen. Daarmee is ze pas de vijfde tennisster ooit die dat voor elkaar krijgt, en de eerste sinds Iga Swiatek in 2022.

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering gaat het over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1, het Nederlands elftal en het spitsenprobleem, en blikken ze vooruit op de Euro Hockey League.