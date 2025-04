Toptennisser Carlos Alcaraz mysterieus over 'lastige maand' na toernooizege: 'Dat wil ik niet zeggen'

Winnaar Carlos Alcaraz vertelde na afloop van het masterstoernooi van Monte Carlo met bepaalde problemen gekampt te hebben tijdens de afgelopen periode. Wat voor problemen dat precies zijn, wil de tennisser geen openheid over geven.

In de finale versloeg Alcaraz de Italiaan Lorenzo Musetti met 3-6, 6-1 en 6-0. In de laatste set was het duidelijk dat de Italiaan fysieke problemen had en niet in staat was om mee te komen met het niveau van Alcaraz. Musetti leek flink wat hinder te ondervinden van een pijnlijk bovenbeen.

'Niet de manier waarop ik de titel wilde winnen'

"Dit is niet de manier waarop ik de titel wilde winnen. Ik denk dat Lorenzo een enorm zware week achter de rug heeft, met lange en intense wedstrijden. Het spijt me dat een van zijn beste weken in zijn carrière zo is geëindigd, dat is niet makkelijk. Ik hoop dat het niets ernstigs is en dat hij snel weer op 100 procent is", zei de Spanjaard, die voor het eerst in zijn carrière won in Monte Carlo, na afloop van de wedstrijd.

Lastige maand

De Spanjaard vertelde ook een lastige periode te hebben doorstaan: "Ik ben ontzettend blij dat ik voor het eerst de trofee in Monte Carlo heb gewonnen. Het was een zware week met veel moeilijke situaties, ik ben trots op mezelf en op de manier waarop ik met alles ben omgegaan. Ik heb een lastige maand achter de rug, zowel binnen als buiten de baan. Dat al het harde werk hier zijn vruchten afwerpt, maakt me heel gelukkig."

Geen openheid

Op de vraag of hij kon uitleggen welke moeilijkheden hij had ondervonden, wilde de tennisser geen openheid geven: "Ik wil niet publiekelijk zeggen wat er aan de hand is, maar ik had moeite om een manier te vinden om goed te spelen, om te tennissen, zonder aan alles te denken, maar me gewoon te concentreren op het spel."

"Ik denk aan degenen die het dichtst bij me staan, mijn familie en team", ging hij verder. "Na Miami had ik tijd nodig om alles te verwerken wat er gebeurd was, een week trainen thuis deed me goed. Ik ben enorm tevreden, ik heb deze week genoten zoals ik al lang niet meer heb gedaan. Ik heb een sterke drang om in hetzelfde ritme door te gaan."

Alcaraz won zijn zesde masterstitel in zijn carrière en zal vanaf maandag terugkeren naar de tweede plaats op de ATP-ranglijst. Hij passeert de Duitser Alexander Zverev.