Toptennisser zorgt voor blessure bij tegenstander en bijt hem toe: 'Watje'

Bij het tennistoernooi te Monte Carlo was er een grimmig incident tussen de Amerikaanse topper Ben Shelton en de Italiaan Andrea Vavassori. Shelton, de nummer 14 van de ATP-ranking, vuurde enkele ballen af op het lichaam van Vavassori. Dienst klachten daarover schoten bij Shelton in het verkeerde keelgat.

Shelton vormt bij het graveltoernooi in Monte Carlo een dubbel met de veteraan Rohan Bopanna (45 jaar inmiddels) uit India. Ook Vavassori heeft een oudere partner, te weten Simone Bolelli (39). Shelton en Bopanna wonnen de pot in de derde ronde via de supertiebreak.

Body shots

Vavassori vond dat Shelton een ongeschreven wet doorbrak door de bal op zijn lijf te mikken. Shelton bleek na afloop van de dubbelpartij niet gediend te zijn van het commentaar. "So soft, so soft", zei hij over de Italiaan, wat vrij vertaald betekent dat hij hem een watje vond.

Shelton trok zijn shirtje omhoog om zo zijn buik te tonen. "Het is tennis bro, het zijn geen honkballen", beet hij zijn opponent toe. Hij is kennelijk van mening dat een tennisbal amper serieuze impact maakt op een menselijk lichaam, althans niet vergeleken met de impact van een honkbal. Ook brulde Shelton nog provocerend 'Vamos', alhoewel dat Spaans is en in Monte Carlo de voertaal Frans is.

Ribblessure

Vavassori heeft zich in de nasleep van het incident afgemeld voor het toernooi in Barcelona. Hij verwijst naar deze partij tegen Shelton en Bopanna en stelt dat hij te veel lichamelijke schade heeft overgehouden aan het duel. De Italiaan stelt dat een medisch specialist een ribblessure heeft vastgesteld.

Vavassori is dit jaar succesvol als dubbelaar. Hij won met Bolelli in Rotterdam en ook in Adelaide. Ze begonnen 2025 al sterk met een finaleplek bij de Australian Open.

Trinity Rodman

Shelton is de zoon van oud-tennisser Bryan, die tijdens zijn actieve carrière vier ATP-titels won: twee in het enkelspel en twee in het dubbelspel. Op grandslamtoernooien kon hij geen potten breken, met een vierde ronde op Wimbledon (1994) als beste resultaat. Zijn beste positie op de mondiale ranglijst was 52ste in datzelfde jaar.

