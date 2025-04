Rare timing van vraag aan toptennisser Carlos Alcaraz over Novak Djokovic: 'We zullen zien'

De Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz staat in de finale van het Masters-toernooi van Monte Carlo, maar werd nu al gevraagd naar een potentiële clash tegen Novak Djokovic op Roland Garros over anderhalve maand. Hij antwoordde verplicht.

Novak Djokovic en Carlos Alcaraz hebben tot nu toe acht keer tegen elkaar gespeeld. De Serviër leidt met 5-3 in onderlinge duels, inclusief overwinningen in hun laatste twee ontmoetingen, op de Olympische Spelen en de Australian Open.

Djokovic staat nog voor

Op gravelbanen staat Djokovic momenteel met 2-1 voor. Hun enige ontmoeting op Roland Garros vond plaats in de halve finale van 2023. Na twee spectaculaire sets en een 1-1 stand kreeg Alcaraz last van kramp, waardoor Djokovic de wedstrijd eenvoudig in de resterende twee sets kon afmaken. Na zijn plaatsing voor de finale van de Masters in Monte Carlo werd Alcaraz gevraagd naar een mogelijke nieuwe clash met Djokovic over ongeveer anderhalve maand op Roland Garros in Parijs.

'Altijd lastig'

"Het is altijd goed om tegen Djokovic te spelen, want het is altijd lastig tegen hem. Je weet op welk niveau hij speelt. Het zou geweldig kunnen zijn, waarom niet? Maar we zijn nog ver verwijderd van die mogelijkheid. Er kan nog veel gebeuren, zowel tijdens het toernooi als in de week ervoor, dus we zullen zien.", aldus toptennisser Carlos Alcaraz.

Finale Monte Carlo

Voordat Alcaraz zich richt op een potentiële confrontatie met Djokovic op Roland Garros, concentreert hij zich eerst op het winnen van zijn eerste titel in Monte Carlo. De finale staat gepland voor zondag om 12.00 uur, waar hij het opneemt tegen Lorenzo Musetti. Djokovic vloog verrassend vroeg uit het toernooi. De Serviër verloor al in zijn eerste wedstrijd verrassend met 2-0 in sets van de Chileen Alejandro Tabilo.