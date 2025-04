Emotionele vriendin ziet Italiaanse tennisser grootste finale uit zijn carrière verliezen door pijntjes

Carlos Alcaraz heeft zondagmiddag de finale van het tennistoernooi in Monte Carlo gewonnen. In de eindstrijd was hij te sterk voor Lorenzo Musetti, die last leek te hebben van zijn bovenbeen.

De Italiaanse tennisser kende een uitstekend toernooi en trok dat niveau ook door in de eerste set van de finale. Hij won dan ook met 6-3. Dat deed Musetti onder toeziend oog van zijn vriendin Veronica Confalonieri, die in eerdere wedstrijden al zeer emotioneel was. Zij was in tranen nadat haar vriend Alex de Minaur in de halve finale had verslagen.

Maar het niveau zakte vervolgens weg door pijn in zijn bovenbeen. In de tweede set ging hij hard onderuit: Alcaraz was met liefst 6-1 te sterk. Hij moest in de derde set dan ook een medische pauze aanvragen. Op dat moment stond hij al met 3-0 achter. Die klap kwam Musetti dan ook niet meer te boven. Het werd uiteindelijk 6-0, tot grote onvrede van het publiek.

Titels

Het zou de grootste titel uit zijn carrière zijn geweest. Musetti won twee keer eerder een ATP-toernooi - waarvan één keer van Alcaraz - maar nooit The Masters. Voor zijn Spaanse tegenstander is het de tweede titel van 2025 (eerder in Rotterdam) én de eerste in Monte Carlo. Alcaraz won al wel vier Grand Slams.

"Jammer dat ik de partij zo heb moeten beëindigen", verontschuldigde Musetti zich in het interview op de baan. En tegen Alcaraz, met wie hij het al jaren goed kan vinden: "Je verdient het, maar ik kom terug om revanche te nemen."