Carlos Alcaraz moet momenteel door een blessure vanaf de zijlijn toekijken hoe rivaal Jannik Sinner toernooi na toernooi weet te winnen. De Spanjaard schittert dus niet op de baan, maar doet dat wel naast de baan. Alcaraz siert de cover van een opvallend tijdschrift en in het interview met dat blad spreekt hij zelfs collega Novak Djokovic tegen.

Alcaraz mist dit jaar een belangrijk deel van het gravelseizoen. Hij moet verstek laten gaan bij de masterstoernooien van Madrid en Rome en kan ook zijn titel op Roland Garros niet verdedigen. De blessure aan zijn rechterpols is echter te ernstig en de Spanjaard hoopt fit te zijn voor het grasseizoen.

Voor Alcaraz is het een gigantische klap, want hij was het jaar juist zo mooi begonnen. De 23-jarige Spaanse tennisser won in januari de Australian Open en werd daarmee de jongste man ooit die alle grandslamtoernooien heeft gewonnen.

Voordat zijn seizoen de vervelende wending kreeg, sprak Alcaraz met Vanity Fair, een blad dat schrijft over mode, actualiteit en popcultuur. Alcaraz werd geïnterviewd tijdens het masterstoernooi in Miami en schitterde in een fotoshoot waarbij hij door het gravel rolde. Het interview zou tenslotte tijdens het gravelseizoen uitkomen aangezien dat de periode is waar de Spanjaard ieder jaar vlamt.

Alcaraz spreekt Djokovic tegen

Het liep echter anders, maar desondanks werd het interview met Alcaraz wel gewoon gepubliceerd. In het gesprek gaat het over veel dingen buiten het tennis, maar op bepaald moment wordt de Spanjaard ook geconfronteerd met een uitspraak van collega Novak Djokovic. De Serviër merkte ooit op dat Alcaraz 'het beste van drie werelden combineerde'. Met die drie werelden bedoelde hij zichzelf, Rafael Nadal en Roger Federer.

Hoewel de zevenvoudig grandslamkampioen gevleid is dat Djokovic van hem onder de indruk is, is hij het niet eens met de uitspraak van de Serviër. het echter niet mee eens. "We zijn op het punt beland waarop vergelijkingen niet meer gemaakt hoeven te worden. Het is wel mooi om te horen, maar ik ga altijd voor mijn eigen stijl. Het is wat ik gecreeërd heb en waar ik voor getraind heb om het te perfectioneren. Ik heb niemand gekopieerd. De wereld weet dat ik Carlos Alcaraz ben."

