Carlos Alcaraz maakt momenteel niet de leukste periode uit zijn carrière mee, want door een blessure mist de Spanjaard nagenoeg het hele gravelseizoen en dus ook Roland Garros. Ondanks zijn afwezigheid op de tennisbaan weet hij echter toch de aandacht te pakken. Alcaraz schittert namelijk op de cover van een opvallend magazine, maar bij het maken van de foto's werd hij wel flink vies.

Alcaraz begon het jaar geweldig met winst op de Australian Open en daarmee werd hij de jongste man ooit die alle vier de grandslamtoernooien heeft weten te winnen. Dat had de opmaat moeten zijn naar een dominant seizoen, maar nog geen vier maanden later is hij zijn eerste plek op de wereldranglijst kwijt aan Jannik Sinner en moet hij lijdzaam toezien hoe de Italiaan het ene na het andere grote toernooi op zijn naam schrijft.

Zelf kan Alcaraz daar op dit moment niets tegen doen, want hij is al enige tijd uit de roulatie door een polsblessure. Hij moest zich in Barcelona tijdens het toernooi terugtrekken en uit nader onderzoek bleek dat zijn kwetsuur een stuk ernstiger was dan gedacht. Het kostte hem deelname aan de masterstoernooien in Madrid en Rome en ook Roland Garros, waar hij de afgelopen twee jaar de titel pakte, komt nog te vroeg.

Opvallende fotoshoot

Dat is natuurlijk vervelend voor Alcaraz, maar ook voor het tijdschrift Vanity Fair. Zij deden eerder dit jaar een fotoshoot met de Spanjaard en wilden die uitbrengen tijdens het gravelseizoen, waarin de tennisser ongetwijfeld zou gaan schitteren op de baan. Door de blessure kwam dat er dus niet van, maar desondanks heeft het tijdschrift besloten om Alcaraz voor de nieuwste uitgave gewoon op de cover van de Spaanse versie te zetten.

Het magazine schrijft onder meer veel over mode en dus moest Alcaraz niet alleen een interview geven, maar ook een hele fotoshoot doen. Daar werd de tennisser flink vies. Het blad zou tenslotte uitkomen rond Roland Garros en dus werd besloten dat Alcaraz voor de foto's door het gravel moest rollen. Dat deed hij in witte kleding en die bleef uiteraard niet schoon.

Meer grote sportsterren

Alcaraz is overigens niet de enige bekende sporter die een fotoshoot voor het blad heeft gedaan. In de nieuwste editie schitteren naast de toptennisser ook voetballer Kylian Mbappé van Real Madrid en de Spaanse Formule 1-coureur Carlos Sainz.

