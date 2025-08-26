Een zeer opvallende transformatie bij Carlos Alcaraz. De Spaanse toptennisser heeft besloten om zijn hoofd kaal te scheren voor de US Open.

De 22-jarige Alcaraz begint in de nacht van maandag op dinsdag aan US Open, met een wedstrijd tegen thuisspeler Reilly Opelka. Dat doet de nummer twee van de wereld dus met een kale kop. Alcaraz had tot voor kort altijd een bos zwart haar.

Niks aan het toeval overlaten

Alcaraz laat niks aan het toeval over, want hij bracht in de Verenigde Staten ook al een bezoekje aan een kerk. Daar had de jonge Spanjaard een ontmoeting met priester Don Luigi Portarulo. Alcaraz bezocht hem voor een bijzonder verzoek. De priester besloot de toptennisser namelijk te zegenen voor de start van de laatste Grand Slam van het jaar.

Welcome back, 2000 David Beckham. pic.twitter.com/RKZT5AjJ8a — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Eerste Grand Slam-zege

Carlitos weet hoe het is om de US Open te lukken, want dat kunstje flikte hij in 2022 al eens. Dat betekende direct zijn eerste Grand Slam-zege én zorgde er eventjes voor dat hij de nummer één van de wereld was. Alcaraz schreef later nog tweemaal Wimbledon en twee keer Roland Garros op zijn naam. Hij won alleen de Australian Open nog niet. Sterker nog: daar kwam hij nog niet verder dan de kwartfinale.

