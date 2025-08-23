We tellen af naar de start van de US Open, die van 24 augustus tot 7 september op het programma staat, en de beste tennissers van de wereld treffen hun laatste voorbereidingen. Onder hen ook Carlos Alcaraz, een van de topfavorieten voor het toernooi. De Spanjaard wil zo goed mogelijk aan de start van het toernooi verschijnen en heeft daar een opvallende uitje voor ondernomen.

Op sociale media verscheen vrijdag een video van een kerkbezoek van Alcaraz, waar de jonge Spanjaard een ontmoeting had met priester Don Luigi Portarulo. Alcaraz bezocht hem voor een bijzonder verzoek. De priester besloot de toptennisser namelijk te zegenen voor de start van de laatste Grand Slam van het jaar.

Zegening met wijwater

Zoals te zien is in de video die op sociale media werd geplaatst, voerde de priester een ritueel uit dat kan worden omschreven als een zegening met wijwater. Hij hief beide handen op voor de nummer twee van de wereld en sprak een gebed uit, wat een soort spirituele voorbereiding was voor Alcaraz in aanloop naar de US Open.

The Pope's favourite tennis player Carlos Alcaraz stuns while receiving blessing from Father Luigi Portarulo 🥹 Father Luigi delivered a special prayer for protection against torn pecs and sinister gingers 🙏 pic.twitter.com/ZfNjqrPNCd — Carlos Alcaraz Vatican City (@popecaraz) August 22, 2025

De beelden van zijn ontmoeting met de Spaanse toptennisser, gepubliceerd door Bernalda Sport, verspreidden zich razendsnel op sociale media.

Carlos Alcaraz klaar voor US Open

We gaan zien of deze zegening Alcaraz zal helpen zijn tweede titel in New York te veroveren, na zijn overwinning in 2022. Dat was tevens zijn eerste Grand Slam-titel ooit, waarna hij nog vier andere grote toernooien won.

Dit jaar won hij de trofee op Roland Garros, terwijl hij op Wimbledon in de finale werd gestopt door Jannik Sinner. Alcaraz liet zijn gezicht al zien op US Open. Samen met Emma Raducanu kwam hij in actie tijdens het gemengd dubbelspel. Daar keek de hele tenniswereld jaar uit, maar sportief gezien werd het geen groot succes. Het duo werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Toch waren ze veelbesproken. Er doen al maanden geruchten over een mogelijke liefdesrelatie. Hoewel de twee dat helemaal niet hebben bevestigd, zijn veel tennisliefhebbers fan van het duo en was de samenwerking volgens hen een signaal dat er meer achter zit.

Wanneer komt Carlos Alcaraz in actie?

Alcaraz kan dinsdag meteen aan de bak tijdens het enkelspel. Hij neemt het op tegen thuisfavoriet Reilly Opeka. De Amerikaan is ongetwijfeld gebrand om te stunten tegen de Spaanse toptennisser en krijgt de steun van het thuispubliek.