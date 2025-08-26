Carlos Alcaraz is de US Open goed begonnen. De Spaanse toptenniser had op paier een zeer lastige loting tegen het Amerikaanse servicekanon Reilly Opelka, maar ging zonder al te veel problemen door naar de tweede ronde. Het ging rondom het duel in de Verenigde Staten echter vooral door een transformatie die de Spanjaard was ondergaan.

Waar hij doorgaans een mooie bos haar heeft, verscheen Alcaraz nu plots met een kaalgeschoren kop op de baan. Dat zorgde natuurlijk voor een hoop reacties, maar dat leek hem niet te deren.

Tegen de geduchte concurrent Reilly Opelka verloor hij geen enkele set. Met 6-4 en 7-5 ging het in de eerste twee sets aardig gelijk op, maar sloeg Alcaraz op het juiste moment toe. Dat was in de beslissende derde set ook niet anders.

Dubbele fout op dramatisch moment

Ook daar ging het lange tijd gelijk op, maar Opelka schoot zichzelf bij 4-4 in eigen voet. Nota bene tijdens zijn service, hét wapen van de Amerikaan, ging het mis. Met een breakpunt tegen maakte hij een dubbele fout, waarna Alcaraz het voordeel in de derde set pakte en de kans kreeg om het duel te beslissen.

Kapsel zorgt voor gejuich

Zoals verwacht gaat Alcaraz dus door naar de volgende ronde. Daar treft hij een Italiaanse opponent: Mattia Bellucci. "Vandaag was een moeilijke wedstrijd. Hij is een echt goeie en zware tegenstander", zo vertelde Alcaraz naderhand over Opelka. "Ik moet de mensen vragen of ze het leuk vinden: vinden jullie het nieuwe kapsel leuk?" De reactie laat het raden, want het stadion juichte bijzonder hard na de woorden van de tennisser.

Eerder dit toernooi kwam Alcaraz al in actie tijdens het gemengd dubbelspel. Toen had hij zijn vertrouwde bos haar nog. De Spanjaard dubbelde samen met de Britse Emma Raducanu. Dat zorgde voor nieuwe liefdesgeruchten, maar niet voor een groot tennissucces. Al in de eerste ronde sneuvelde het koppel.

