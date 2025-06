Toptennisser Carlos Alcaraz zegt sorry tegen teleurgestelde fans op Roland Garros: 'Ik weet wat jullie willen'

Carlos Alcaraz heeft zijn excuses aangeboden na zijn partij tegen Tommy Paul op Roland Garros. De Spaanse tennistopper stelde met gemak een plek in de halve finale van het grandslamtoernooi veilig, maar stelde daarmee ook de fans teleur.

De 22-jarige verdedigt zijn titel in Parijs en is favoriet voor de eindzege. Hij versloeg de Amerikaanse Paul dan ook met gemak: 6-0, 6-1, 6-4. Daar had hij slechts een uur en 34 minuten voor nodig.

Excuses

Dat was een teleurstelling voor de aanwezige tennisfans. Alcaraz had het direct in de gaten en bood dan ook zijn excuses aan. "Ik weet dat jullie meer hoopten te zien", zei hij. "Daar moet ik sorry voor zeggen."

"Maar ik moet ook gewoon mijn werk doen", vervolgde de nummer twee van de wereld. "Het is geweldig om hier in Parijs voor jullie allemaal te spelen. De energie na een wedstrijd is geweldig. Bedankt dat jullie zijn gekomen."

'Ogen dicht'

Hij ontving luid applaus van het publiek waarmee zijn excuses werden aanvaard. Alcaraz bevestigde na de overwinning meteen dat het erg makkelijk ging tegen Paul. "Ik had zelfs mijn ogen dicht kunnen doen en alles was alsnog binnen gevlogen. Het gevoel vandaag was ongelooflijk. Ik probeerde om alles honderd procent te slaan en nergens anders aan te denken. Vandaag was zo'n dag waarop alles lukte."

Moeilijke tegenstander

De Amerikaan kampte met blessureleed in aanloop naar de kwartfinale, maar Alcaraz onderschatte zijn tegenstander niet. "Het blijft een Grand Slam en dan is het nooit makkelijk", aldus de Spanjaard.

"Ik heb al vaak tegen Tommy gespeeld en het was altijd heel erg moeilijk. Hij heeft me ook twee keer verslagen. Dat hielp me te focussen aan het begin van de partij." Alcaraz was niet van plan om Paul in de wedstrijd te laten komen. "Dat heb ik geprobeerd. Het heeft me enorm geholpen dat Tommy zo'n ongelooflijke speler is."

Alcaraz neemt het in de halve finale op tegen Lorenzo Musetti. Die wedstrijd vindt plaats op vrijdag 6 juni.

