Meedogenloze Carlos Alcaraz maakt gehakt van tegenstander op Roland Garros: 'Had mijn ogen dicht kunnen doen'

Carlos Alcaraz heeft een waarschuwing gegeven aan de concurrentie op Roland Garros. De Spaanse titelverdediger liet in de kwartfinale werkelijk niets heel van Tommy Paul: 6-0, 6-1, 6-4. Alcaraz kan daardoor nog altijd in de voetsporen van zijn illustere landgenoot Rafael Nadal treden op het gravel in Parijs.

Alcaraz was voor het duel gewaarschuwd, want de Amerikaan wist twee van hun voorgaande zes ontmoetingen te winnen en gaf de Spanjaard ook in hun andere duels meestal goed partij. Daar was in Parijs dinsdagavond geen enkele sprake van.

Alcaraz maakt gehakt van Paul

De titelverdediger vloog uit de startblokken en had in een mum van tijd de eerste twee sets binnen. Alcaraz leek werkelijk niets fout te kunnen doen en blies Paul volledig van de baan. De Amerikaan kon hem in de laatste set wat beter partij bieden, maar setwinst zat er nooit in. Alcaraz gaf geen enkel breakpoint weg en had na ruim anderhalf uur de zege binnen: 6-0, 6-1, 6-4.

Alcaraz was na afloop dan ook enorm tevreden: "Ik had zelfs mijn ogen dicht kunnen doen en alles was alsnog binnen gevlogen. Het gevoel vandaag was ongelooflijk. Ik probeerde om alles honderd procent te slaan en nergens anders aan te denken. Vandaag was zo'n dag waarop alles lukte."

Halve finales

De 22-jarige Alcaraz gaat het in de halve finales opnemen tegen Lorenzo Musetti, die voor het eerst in zijn loopbaan de laatste vier haalde. De Italiaan won eerder op de dag in vier sets van Frances Tiafoe. Musetti ontsnapte tijdens die partij overigens wel aan een diskwalificatie. Alcaraz en Musetti nemen het vrijdag tegen elkaar op. De Spanjaard leidt in onderlinge ontmoetingen met 5-1 en versloeg de Italiaan dit jaar al twee keer op gravel.

Opvolger Nadal?

Alcaraz mag door de masterclass tegen Paul nog altijd hopen dat het hem lukt om zijn titel met succes te verdedigen in Parijs. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van niemand minder dan Rafael Nadal. De landgenoot van Alcaraz was in 2020 de laatste speler die het bij de mannen lukte om de titel te prolongeren. Nadal won Roland Garros in totaal veertien keer.

