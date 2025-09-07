Wat goed is, komt snel. En dus bestormde Carlos Alcaraz al op piepjonge leeftijd de top van de tenniswereld. De Spanjaard is de natuurlijke opvolger van landgenoot Rafael Nadal gebleken en heeft als 22-jarige tennisser al een imposante prijzenkast. Dit weten we allemaal van de jongste nummer één van de wereld ooit, die begin september voor de tweede keer US Open op zijn naam schreef.

Toen Alcaraz op 16-jarige leeftijd zijn debuut maakte op een ATP-toernooi zagen veel tennisliefhebbers het al: dit talent gaat heel ver komen. En dat gebeurde al verrassend snel. in 2021 maakte Alcaraz (toen 17) als jongste speler zijn debuut op Australian Open. Een jaar later zorgde hij al voor een historische prestatie.

Jongste nummer één ooit

US Open resulteerde in 2022 namelijk in een glansrijke zege voor de toen 19-jarige Spanjaard. Mede daardoor eindigde hij het kalenderjaar als nummer één van de wereldranglijst. Nog nooit lukte dat iemand op zo'n jonge leeftijd als de tiener.

Populair tijdens Olympische Spelen

In de jaren daarna voegde hij nog twee Wimbledon-zeges, een overwinning op Roland Garros en olympisch zilver toe aan zijn prijzenkast. Door zijn uitmuntende prestaties verzamelde hij al tientallen miljoenen aan prijzengeld. Zelfs in het olympisch dorp, tijdens de Olympische Spelen in Parijs, keken andere topsporters tegen hem op.

Geruchten over relatie

Waar bij zulke wereldsterren het liefdesleven vaak onder een vergrootglas ligt, viel dat bij Alcaraz lange tijd wel mee. Er was eigenlijk weinig bekend over een eventuele geliefde van de Spanjaard. Maar eind vorig jaar namen de geruchten toe.

Zo deden er verhalen de rondte dat Alcaraz een relatie heeft met de Spaanse Maria Gonzalez Gimenez. Zij, een 24-jarige uit Alcaraz' geboorteplaats Murcia, speelt ook tennis en studeerde een tweetalige rechtenstudie. In 2023 plaatste Alcaraz een Instagram Story met Gimenez waarin hij destijds hintte naar een relatie met haar.

Moeite met liefdesleven

Alcaraz bevestigde nooit dat de twee een relatie hebben gehad, maar gaf in Vogue wel toe moeite te hebben met het combineren van een liefdesleven en een succesvolle carrière als topsporter. "Het is moeilijk om de persoon te vinden waar je dingen mee kan delen als je altijd op verschillende delen van de wereld bent." Aan The Sunday Times liet Alcaraz vorig jaar zomer weten dat hij toen vrijgezel was.

Gerucht over relatie met andere tennisster

In de tennistop zijn er de nodige stelletjes (geweest) en er ging zelfs een gerucht over Alcaraz en een andere topspeelster. Na een foto waar Alcaraz lachend een balletje sloeg met Emma Raducanu werd er volop gespeculeerd. Het feit dat Raducanu kort daarvoor een relatiebreuk doormaakte en bij de Wimbledon-finale in 2024 tussen Alcaraz en Djokovic was, maakte het volgens veel fans een abc'tje.

i Het onderonsje tussen Emma Raducanu en Carlos Alcaraz © Getty Images

De geruchten verdwenen daarna, maar een jaar later werden ze weer nieuw leven ingeblazen. De twee gaan namelijk samen meedoen aan het gemengd dubbelspel bij de US Open en in aanloop naar Wimbledon werd Raducanu weer bij een wedstrijd van de Spanjaard gespot. De tenniswereld is daarom opnieuw in de ban van een mogelijke relatie tussen de twee.

Rivaliteit met Jannik Sinner

Ondertussen is Alcaraz aan het uitgroeien tot een absolute tennislegende. Waar de fans de afgelopen decennia verwend werden met duels tussen Nadal, Federer en Djokovic, lijkt Alcaraz samen met Jannik Sinner voor een nieuwe rivaliteit in het mannentennis te zorgen. De twee zetten dat kracht bij door een geweldige finale op Roland Garros. Sinner kwam met 2-0 in sets voor, kreeg drie matchpoints, maar toch prolongeerde Alcaraz zijn titel na een waanzinnige comeback.

Wimbledon

Alcaraz won daarna ook de titel op het grastoernooi van Queen's en begon als topfavoriet aan Wimbledon. De Spanjaard maakte die status helemaal waar door de finale te halen. Daarin bleek hij niet sterk genoeg om Sinner te verslaan. Dat lukte hem ruim een maand later wél bij de US Open. Na een zinderende finale won hij met 3-1 in sets van zijn Italiaanse concurrent. Daarmee heeft hij ook weer de koppositie op de wereldranglijst in handen.