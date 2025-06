Bij Novak Djokovic blijft er altijd een vervelend gevoel hangen over de strijd met Roger Federer en Rafael Nadal. De Serviër merkte jarenlang op dat hij minder geliefd was dan de Zwitser en de Spanjaard en dat doet hem nog altijd pijn.

Toptennisser Djokovic vond na zijn halve finale verlies tegen Jannik Sinner op Roland Garros de tijd om met Zwitserse media, waaronder 20min.ch, te praten. De Serviër sprak openhartig over het gevoel dat fans hem gaven tijdens de rivaliteit met Federer en Nadal.

“Ik ben nooit zo geliefd geweest als Federer en Nadal, omdat ik er niet hoorde te zijn. Ik was die jonge gast, de derde die kwam en zei dat hij nummer één zou worden. Veel mensen vonden dat niet leuk”, aldus Djokovic.

Gedurende zijn lange tenniscarrière heerste de mening dat Nadal, Federer en zelfs Andy Murray meer privileges hadden dan de Serviër. “Ik voelde me, en voel me nog steeds, als een ongewenste gast. Ik vroeg me af waarom dat zo was. Het deed pijn. Ik dacht dat de fans me zouden accepteren als ik me anders zou gedragen. Maar ook dat gebeurde niet”, vervolgde de succesvolle tennisser.

Djokovic nam Nadal en Federer in ieder geval niets kwalijk. "Alleen omdat iemand mijn grootste rivaal is, betekent niet dat ik hem iets slechts toewens. Het betekent niet dat ik hem haat of dat ik op de baan iets zou doen om hem te verslaan. We vochten voor de overwinning en de beste won. Ik heb altijd respect gehad voor zowel hem als Federer. Ik heb nooit een slecht woord over hen gezegd en zal dat ook nooit doen. Ik bewonderde hen en respecteer hen nog steeds. Maar ik heb altijd een betere band gehad met Nadal."

Van de "grote vier" is alleen Novak Djokovic nog actief. Nadal, Murray en Federer zijn gestopt. De Engelsman was zelfs korte tijd coach was van de Servische toptennisser.