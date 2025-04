Toptennisser doet opvallende uitspraak over mentale hulp: 'Ik heb alles geprobeerd'

Alexander Zverev boekte maandag een indrukwekkende zege op Alexandre Muller in München en na afloop werd de Duitser dan ook gevraagd naar de verandering in zijn vorm. De nummer drie van de wereld kwam met een opvallend antwoord.

Zverev won het duel met 6-4 en 6-1 in sets van de Fransman. Toch wilden de journalisten in eigen land weten hoe de Duitse toptennisser weer uit zijn negatieve spiraal zou raken. Een mental coach misschien? Zverev was resoluut: "Ik heb alles geprobeerd, met psychologie en dergelijke. Ik denk dat de enige persoon die mij in zo'n situatie kan helpen, ikzelf ben."

Geen psycholoog, geen mental coach, geen hulp van familie. Maar Zverev krijgt soms in ieder geval advies. Zo gaf oud-toptennisser Boris Becker (57) hem vorige week wat tips bij het ATP-toernooi in Monte Carlo. Zverev ging toen al in zijn eerste wedstrijd onderuit tegen Matteo Berrettini (2-1 in sets).

Tips van nummer één bij de vrouwen

Dat Zverev nu zegt 'alles geprobeerd te hebben' is opvallend, aangezien hij al jaren roept niet in mental coaches te geloven. Nu blijkt toch echt dat hij het wel heeft geprobeerd, want hij hoorde Aryna Sabalenka er iets over zeggen. Zij is de nummer één bij de vrouwen.

"Na een van haar overwinningen op de Australian Open werd haar gevraagd wat ze zou hebben veranderd. Ze zei: 'Ik heb mijn psycholoog ontslagen. Ik ben mijn eigen beste psycholoog.' Ik geloof er ook stellig in dat je als atleet het beste in staat bent om je in te leven in je eigen situatie."

ATP München

Zverev neemt het woensdagmiddag in de achtste finales van het ATP-toernooi in München op tegen landgenoot Daniel Altmaier. Later op de middag komt Nederlander Tallon Griekspoor nog in actie tegen de Duitser Yannick Hanfmann.