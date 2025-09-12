Voor toptennisser Casper Ruud blijft het geweldige nieuws komen. De Noorse speler verloofde zich in november 2024 met zijn vriendin Maria Galligani en nu maakt het stel bekend dat ze ook een eerste kindje verwachten.

Op Instagram kondigen Ruud en Galligani aan dat ze een dochtertje verwachten. "Het team blijft groeien. We zien je volgend jaar meisje", zo vertelt het koppel op sociale media.vHet stel is al sinds 2018 bij elkaar en de eveneens Noorse Galligani reist samen met haar verloofde de hele wereld over voor zijn toernooien.

De reacties van collega's van Ruud stromen binnen onder de post van de topspeler. Zo feliciteren tennisiconen Rafael Nadal, Carlos Alcaraz en Kim Clijsters de Noor met zijn aanstaande vaderschap. Ook huidige collega's Denis Shapovalov en Holger Rune wensen Ruud alle geluk toe.

Vorm van Casper Ruud

Ruud is op dit moment de nummer twaalf van de wereld op de ATP-ranking. In 2022 kende hij het beste jaar uit zijn loopbaan toen hij de finale haalde op zowel de US Open en Roland Garros. Die twee finales zijn nog altijd de beste prestaties van Ruud op een Grand Slam. In totaal won de 26-jarige Ruud dertien ATP-toernooien in zijn carrière. De Noor wordt nog altijd getraind door zijn vader Christian Ruud, eveneens een oud-tennisser die op verschillende Grand Slams uitkwam.

In 2025 was Ruud minder succesvol op de grotere toernooien. Op de US Open was het al na twee rondes klaar voor de Noor, net als op Roland Garros en de Australian Open. Het laatste toernooi dat Ruud op zijn naam wist te schrijven was de Madrid Open. Daar won hij in de finale overtuigend van Jack Draper en schakelde hij gedurende het toernooi ook Taylor Fritz, Daniil Medvedev en Francisco Cerundolo uit.