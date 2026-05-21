Roland Garros gaat zondag van start, maar vlak voor het toernooi heerst er onrust. De tennissers zijn namelijk ontevreden over het prijzengeld en protesteren daarom op de persdag. Aryna Sabalenka dreigde zelfs al met een boycot. Zo’n drastische actie ziet ex-prof Alex Corretja, tweevoudig finalist op Roland Garros, echter niet bepaald zitten.

Het tweede grandslamtoernooi van het jaar verhoogde de prijzenpot voor de komende editie met zo’n tien procent, maar dat er in totaal 61,7 miljoen euro te verdienen is in Parijs leidde tot kritiek van toppers als Sabalenka, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Zij vinden namelijk dat de spelers een te klein deel van de opbrengsten krijgen.

'Er moet altijd communicatie zijn'

De toppers beklaagden zich daarover in een open brief en Sabalenka liet op een persconferentie zelfs doorschemeren dat een boycot in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. Corretja, die tijdens Roland Garros analist is voor Eurosport, ziet dat in gesprek met Sportnieuws.nl niet direct als de beste oplossing.

“Er moet altijd communicatie zijn tussen de spelers en de toernooien”, stelt de Spaanse ex-toptennisser. “Ik denk dat de spelers het gevoel moeten hebben dat hun belangen behartigd worden. De tours, dus de ATP en de WTA, zouden degenen moeten zijn die helpen dit te bereiken.”

Corretja ziet 'moeilijke situatie'

Als oud-speler snapt Corretja namelijk maar al te goed dat de tennissers daar zelf niet altijd de energie voor hebben: “Als de spelers het gevoel hebben dat ze recht hebben op meer dan moeten ze praten met de toernooien. Maar dat is ook vermoeiend en je wil niet de focus op het toernooi verliezen. Dat is altijd een moeilijke situatie en daarom heb je mensen nodig die jouw belangen behartigen.”

De spelers willen dat 22 procent van de opbrengsten van het toernooi uiteindelijk wordt uitgekeerd aan prijzengeld, maar op Roland Garros lijkt dat voor de komende editie ‘slechts’ 15 procent te worden. Volgens de tweevoudig finalist van Roland Garros betekent dat echter niet meteen dat het toernooi te weinig doet voor de spelers.

'Het gaat dieper dan dat'

“Ik denk dat Roland Garros, net als de andere slams, veel moeite doet”, zegt Corretja. “Er zijn een heleboel dingen die achter de schermen gebeuren. Denk aan de faciliteiten die ze creëren en wat ze doen om het toernooi te verbeteren. Het gaat niet alleen om het prijzengeld. Als speler moet je niet enkel kijken naar of je meer of minder geld moet krijgen. Het gaat dieper dan dat.”

Sabalenka zag een boycot als optie, aangezien de spelers uiteindelijk voor het spektakel zorgen. Daar plaatst de Spanjaard echter een kanttekening bij: “De toernooien hebben de spelers nodig, maar andersom geldt dat ook. Daarom is het goed om het gesprek aan te gaan. Het is niet goed om er een gevecht van te maken. Het is altijd beter om te praten dan een toernooi te boycotten.”

