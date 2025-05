Toptennisser hekelt 'belachelijke' regels; boze Alex de Minaur eist verandering

De bobo's in de tenniswereld zijn op hun plek gezet door wereldtopper Alex de Minaur. Na zijn vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros liet hij zijn frustraties de vrije loop.

Donderdag vloog De Minaur eruit in de tweede ronde, toen de Australiër een 2-0 voorsprong in sets afstond tegen de Kazach Alexander Bublik: 6-2 6-2 4-6 3-6 2-6. Na de partij verzekerde De Minaur 'mentaal moe te zijn' door de 'belachelijke' regels. Hij is na Casper Ruud en Jordan Thompson de volgende die zich uitspreekt over de overvolle tenniskalender.

Furieuze toptennisser haalt hard uit naar Roland Garros en ATP: 'Het systeem dwingt ons, dat is niet eerlijk' Toptennisser Casper Ruud voelde tijdens zijn partij in de tweede ronde van Roland Garros tegen Nuno Borges woensdag de pijn van een knieblessure die hij in april opliep. De Noor moest zelfs medische assistentie inroepen gedurende de derde set.

Tirade

"Kijk, ik ben gewoon moe. Ik ben mentaal moe. Sterker nog, ik ben een beetje opgebrand. Er wordt veel tennis gespeeld," zei de als negende geplaatste speler. Net als de Noor Ruud vertelde De Minaur dat er iets moet veranderen, zeker nu veel toernooien verlengd zijn naar twee weken. "Niemand heeft een oplossing. Maar de oplossing is heel simpel: je kort het schema in, toch?"

Dit is Katie Boulter: toptennisster is verloofd met collega en was slachtoffer van stalker Katie Boulter is met recht een laatbloeier te noemen. De 28-jarige tennisster beleeft de beste periode van haar sportcarrière en misschien is dat ook wel zo op privévlak. Eind 2024 maakte zij bekend te zijn verloofd met Alex de Minaur, ook een toptennisser.

Volgens De Minaur is er amper rust, want na het reguliere seizoen staan de Davis Cup Finals op de planning en als dat afgelopen is, staat het nieuwe seizoen al bijna voor de deur. "Dus het houdt gewoon nooit op. Dat is gewoon de realiteit. Zoals Casper het verwoordde, moet ik er gewoon mee dealen", erkende hij.

Grote gevolgen

De gevolgen voor tennissers die toernooi skippen of missen vanwege een blessure zijn enorm. "Mijn ranking bestaat nu uit twee nullen omdat ik geblesseerd was en ik niet in Cincinnati en Montreal kon spelen." De Minaur miste ook nog eens Shanghai. "Het is belachelijk, toch? Dat zijn gewoon de regels van de tour en waar we op dit moment staan."

Toptennisser zet op Roland Garros horloge van ruim drie ton op het spel bij weddenschap De Duitse toptennisser Alexander Zverev heeft in zijn carrière veel geld bij elkaar geslagen. Van dat zakcentje heeft de beul van de Nederlander Jesper de Jong een merkwaardig horloge gekocht. Hij zette de klok van ruim drie ton live op televisie op het spel.

Een korter schema draagt bij aan het verbeteren, denkt De Minaur. "Want anders worden de carrières van de spelers steeds korter, omdat ze mentaal uitgeput raken. Er is gewoon te veel tennis."

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.