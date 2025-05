Furieuze toptennisser haalt hard uit naar Roland Garros en ATP: 'Het systeem dwingt ons, dat is niet eerlijk'

Toptennisser Casper Ruud voelde tijdens zijn partij in de tweede ronde van Roland Garros tegen Nuno Borges woensdag de pijn van een knieblessure die hij in april opliep. De Noor moest zelfs medische assistentie inroepen gedurende de derde set.

De Noorse toptennisser haalde na zijn wedstrijd flink uit naar de ATP na de fysieke problemen. Na de nederlaag tegen de Portugees (1-3) uitte Ruud, de nummer acht van de wereld, forse kritiek op de ATP. "Dit systeem moet echt ter discussie gesteld worden", aldus de tweevoudig Roland Garros-finalist (2022 en 2023).

Tweevoudig finalist en kanshebber Roland Garros strandt al in tweede ronde Roland Garros is een kanshebber op de titel kwijt bij de mannen. Voormalig finalist Casper Ruud ging hard onderuit tegen de Portugees Nuno Borges: 2-6 6-4 6-1 6-0.

"De kniepijn begon in Monte Carlo begin april en ik heb er sinds het begin van het gravelseizoen last van", verklaarde de Scandinaviër. "Ik heb geprobeerd ervan af te komen met ontstekingsremmers en pijnstillers, wat tot op zekere hoogte hielp, maar niet genoeg," onthulde Ruud, die sinds de blessure vier ATP-toernooien speelde.

'Schuld van het systeem'

"Het is de schuld van een systeem dat spelers dwingt om geblesseerd te spelen in verplichte toernooien, anders worden ze financieel en sportief gestraft. We denken veel geld, rankingpunten en kansen te verliezen als we niet komen opdagen", aldus de 26-jarige tennisser.

Noorse toptennisser dankt verloofde voor grootste titel in carrière: 'Ik ben een geluksvogel' Toptennisser Casper Ruud zorgde voor een lief moment in Madrid. De Noor won zijn grootste titel in zijn carrière en dankte zijn verloofde Maria Galligani daarvoor. "Dat was het laatste zetje."

'Moet echt op de schop'

"Dit systeem moet echt op de schop. Aan de ene kant willen we niet geblesseerd spelen terwijl iemand anders onze plek had kunnen innemen, en aan de andere kant wordt 25% van onze eindejaarsbonus ingehouden als we niet aan de verplichte toernooien meedoen... Het systeem dwingt spelers eigenlijk om geblesseerd of ziek te spelen, wat niet echt eerlijk is", betoogde hij.

'Corrupt, illegaal en misbruikend systeem'

De Noor is niet de eerste die vraagtekens plaatst bij de organisatie van het wereldtennis. Eind maart spanden zo'n twintig tennissers en een vakbond een reeks rechtszaken aan tegen verschillende sportorganisaties, waaronder de ATP en de WTA, die ze ervan beschuldigen een "corrupt, illegaal en misbruikend systeem" in stand te houden.

Djokovic, Sinner en andere toptennissers trekken aan de bel en sturen kritische brief naar Grand Slams Een groep van 20 toptennissers, waaronder Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka en Coco Gauff, heeft een brief ondertekend gericht aan de organisatoren van de vier Grand Slam-toernooien. De tennissers trekken aan de bel over de verdiensten van de grote toernooien.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.