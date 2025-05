Toptennisser zet op Roland Garros horloge van ruim drie ton op het spel bij weddenschap

De Duitse toptennisser Alexander Zverev heeft in zijn carrière veel geld bij elkaar geslagen. Van dat zakcentje heeft de beul van de Nederlander Jesper de Jong een merkwaardig horloge gekocht. Hij zette de klok van ruim drie ton live op televisie op het spel.

Zverev draagt in Parijs een Jacob & Co. Casino Tourbillon ter waarde van 336.000 euro. Het leuke aan dat horloge is dat het een mini-versie van een roulettetafel is mét daarin zelfs een klein balletje. Bij TNT Sports durfde Zverev het aan om zijn imposante klokkie op het spel te zetten.

'Coolste horloge ooit'

"Hij draagt een van de coolste horloges die ik in mijn leven gezien heb", begon Adam Lefkoe, nadat hij erkende moeite te hebben met focussen vanwege het horloge van Zverev. "Wil je gokken", vroeg de Duitser gelijk. Daarna vroeg hij de getallen bij de mensen aan tafel. "Als iemand het juiste getal raadt, krijgt diegene mijn horloge", blufte Zverev.

Bron: HBO Max / Eurosport

De 'gokjes' waren 2, 31, 33 en 8. Presentator Lefkoe hoopte op nummer 33 en stond zelfs op uit zijn stoel om het spannende moment te aanschouwen. Helaas voor hem was het universum hem niet goedgezind en viel het kleine balletje op 4.

Beul van Jesper de Jong

Inmiddels staat Zverev in de derde ronde van Roland Garros, wat hem een bedrag van 168 duizend euro oplevert. Was hij zijn horloge verloren, dan had hij hem al half terugverdiend. Zverev kreeg het niet cadeau in de tweede ronde op het Parijse gravel; de Nederlander Jesper de Jong won verrassend de eerste set, daarna kon hij zijn niveau niet vasthouden.

Het is de achtste keer op rij dat de 27-jarige Zverev de derde ronde bereikt van Roland Garros. Vorig jaar was hij verliezend finalist in de eindstrijd tegen Carlos Alcaraz. In de volgende ronde treft hij een Italiaan: Flavio Cobolli (ATP-26) of Matteo Arnaldi (ATP-36).

