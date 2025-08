Jannik Sinner heeft van een vakantie genoten nadat hij Wimbledon won in juli. De Italiaanse toptennisser, de nummer 1 van de wereld, sloot de Grand Slam af met een ondersteunende mouw om zijn rechterelleboog te ontzien. Nu keert hij een maand na de finale terug op de baan met een opvallende look.

Sinner blesseerde zijn elleboog in de vierde ronde van Wimbledon tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. Hij stond toen op de rand van de afgrond, maar zag zijn tegenstander in tranen opgeven. Sinner stoomde met de kwetsuur door en won de gras-Grand Slam in Londen met de mouw om zijn hele rechterarm. Nu is hij in Cincinnati, waar hij zich voorbereid op de US Open. Maar dat Masters-toernooi tennist Sinner mét de veelbesproken sleeve.

'Gevoel is best lekker'

Dat bleek toen Sinner woensdag de baan betrad na zijn gewonnen Wimbledon-finale tegen Carlos Alcaraz op 13 juli. Hij droeg nog altijd de mouw en blijft dat voorlopig ook doen. "Met mijn elleboog gaat het goed hoor", stelde hij zijn fans en de wedstrijdorganisatie meteen gerust. "Vandaag deed ik de sleeve om omdat ik het gevoel dat dat ding geeft best lekker vind", zei hij tegen de media. "Het geeft me net wat meer impact op de bal, het is net iets stabieler."

'Heet en vochtig'

Hij geeft toe dat hij het op Wimbledon eigenlijk al wel lekker vond voelen. "Ik moet kijken hoe het is als het heel heet en vochtig is op de baan. Dan is het vast een beetje anders. Het is iets wat ik meeneem in mijn gedachten, maar ik vind het gevoel bij pure slagen heerlijk." Het is een bewuste keuze van de Italiaan, die er de afgelopen weken tijdens zijn vakantie over na heeft kunnen denken. "Ik heb wat vrije tijd genomen om mijn familie en vrienden te zien. Daarna ging ik weer trainen om voor te bereiden op dit deel van het seizoen."

YouTube-kanaal

Hij besloot om tijdens zijn vakantie een YouTube-kanaal te beginnen en die carrière als vlogger bevalt hem wel. Hij laat in zijn video's de tenniswereld achter de schermen zien. "Mensen kennen ons alleen maar als tennissers, zij weten niet hoe we echt leven. Ik geloof dat elke speler anders is in hoe de sport beleefd wordt. Mensen kennen mij als een serieus iemand, maar in het echt ben ik zo niet echt. We gaan wat andere video's laten zien uit de periode van drie maanden dat ik niet kon tennissen. Hopelijk genieten de mensen daarvan."