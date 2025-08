Het is een kleine maand geleden dat Carlos Alcaraz de finale van Wimbleden verloor van Jannik Sinner (3-1). Dinsdag zagen de twee toptennissers elkaar weer. In de tussentijd hebben zij geen contact gehad, zo blijkt. "Wat heb jij eigenlijk gedaan?"

Alcaraz en Sinner zagen elkaar op de tennisbaan van Cincinnati, waar donderdag het ATP-toernooi begint waar beide kamphanen aan meedoen. Dinsdag waren zij zich aan het voorbereiden. De tennissers komen zaterdag pas in actie, omdat zij de eerste ronde mogen overslaan.

"Wat heb jij na Londen gedaan?", vroeg Alcaraz aan de nummer één van de wereld. "Niks geks", antwoordde hij. De regerend kampioen op Cincinnati was de afgelopen periode in het noorden van Sardinië om tot rust te komen. "En jij?", vroeg Sinner op zijn beurt aan de nummer twee op de mondiale ranglijst.

Feestbeest Alcaraz

Alcaraz, die bekendstaat als een feestbeest, had een uitgebreider antwoord. "Ook niks geks. Ik heb twee weken thuis gespendeerd en één week in het zuiden van Spanje. Dat was leuk. Drie weken zomer thuis, weet je. Dat klinkt misschien saai, maar ik heb al mijn vrienden, mijn mensen, misschien al een jaar niet gezien. We hebben alles gedaan wat zij wilden, dat heb ik enorm gemist."

Alcaraz deelde eerder beelden van zijn vakantie in het schilderachtige El Puerto de Santa María. "Even bijtanken", schreef hij bij zijn post op Instagram. De 22-jarige Spanjaard was omringd door goed gezelschap en genoot onder meer van heerlijke paella en karten. Naast het relaxen bij het zwembad was er ook ruimte voor enkele feestelijke avonden.

Laatste Grand Slam van 2025

Alcaraz en Sinner bereiden zich momenteel voor op de laatste Grand Slam van dit jaar. Op zondag 24 augustus begint de US Open, waar de Italiaan regerend kampioen is. De 22-jarige Alcaraz won de Amerikaanse Grand Slam in 2022 en heeft in totaal vijf Grand Slams op zijn naam staan. De teller van zijn 23-jarige concurrent staat na het winnen van Wimbledon vorige maand op vier.