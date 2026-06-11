De afgelopen weken was er in de tennissport zeer veel te doen rond het prijzengeld op de diverse toernooien. Even werd er op Roland Garros zelfs gevreesd voor een boycot, maar die kwam er uiteindelijk niet. Inmiddels staat Wimbledon alweer voor de deur en de organisatie van dat toernooi kwam met groot nieuws over het prijzengeld.

Voor de start van Roland Garros was er zeer veel kritiek op de verdeling van de opbrengsten van het toernooi in Parijs. Slechts 15% van de winst ging naar de tennissers zelf en dat moest veranderen. Boegbeelden Jannik Sinner en Aryna Sabalenka spraken zich daar hard tegenuit, vooral voor hun collega's. Uiteindelijk veranderde er wel wat, maar lang niet zo veel als op gehoopt werd. Om dat soort situaties te voorkomen, besloot de organisatie van Wimbledon om vooraf een grootse aankondiging te doen.

Verhoging prijzengeld

De organisatie van Wimbledon maakte donderdagmiddag bekend dat ze het prijzengeld voor de tennissers hebben verhoogd met twintig procent. Er is dit jaar een prijzenpot van in totaal 64,2 miljoen Britse pond, zo'n 74,4 miljoen euro. Het is de grootste jaarlijkse toename van het prijzengeld in de geschiedenis van het grandslamtoernooi, meldt Wimbledon.

De winnaars van het enkelspel verdienen 3,6 miljoen pond, ongeveer 4,2 miljoen euro. Een verliezer in de eerste ronde verdient 80.000 pond (93.000 euro), vergeleken met 66.000 pond (76.400 euro) vorig jaar. Ook het prijzengeld voor de kwalificaties is met 6,2 miljoen pond (7,2 miljoen euro) 25 procent hoger dan vorig jaar.

"We hebben altijd duidelijk gemaakt dat we aan de kant van de spelers staan", aldus voorzitter Deborah Jevans van de All England Club. Maar het is gewoon onlogisch om de inkomsten te gebruiken om het prijzengeld te bepalen. Die houden immers geen rekening met de investeringen die we doen. Die investeringen stellen ons in staat om duurzaam te zijn, en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. We beseffen dat als Wimbledon groeit, de spelers ook delen in dat succes."

Start Wimbledon

Het derde Grand Slam-toernooi van 2026 vindt eind juni plaats. Vanaf 22 juni starten de kwalificaties, terwijl het hoofdtoernooi een week later begint. Namens Nederland zijn Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp sowieso van de partij. Jesper de Jong hoopt op net zo'n stunt als op Roland Garros. De grote afwezige op het heilige gras in Londen is opnieuw Carlos Alcaraz. De Spaanse wereldtopper is nog altijd niet hersteld van zijn blessure, die hem ook in Parijs al langs de kant hield.

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