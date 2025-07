Met de kwartfinale tussen toptennissers Jannik Sinner en Ben Shelton in aantocht, maken veel tennisfans zich zorgen over de gezondheid van de Italiaan. De nummer 1 van de wereld kampte de afgelopen dagen met een pijnlijke rechterelleboog en het is de vraag of hij volledig fit is om de als tiende geplaatste Amerikaan partij te bieden.

"Vanmorgen zagen we hem trainen met zijn landgenoot Jacopo Vasami, met flinke bescherming rond de getroffen plek. Sloeg hij zijn forehand net zo hard als normaal? Niet echt, al is voorzichtigheid in zo'n situatie begrijpelijk. Zoals gezegd, over een paar uur hopen we hem op baan 1 van Wimbledon te zien, hopelijk zonder problemen", schrijft puntodebreak.

Sinner - Shelton

De wedstrijd tussen Sinner en Shelton wordt woensdag om 15.30 uur verwacht. Na 16.00 uur spelen Novak Djokovic en Flavio Cobolli tegen elkaar in de andere kwartfinale op de Engelse Grand Slam. De Italiaanse toptennisser zei eerder zijn training af daags voor de kwartfinale van Wimbledon, maar heeft inmiddels toch getraind. Met dus een speciale mouw van Nike om zijn elleboog ondersteuning te bieden.

Dreun voor Jannik Sinner op Wimbledon: tennislegende Novak Djokovic zit nummer 1 van de wereld opnieuw in de weg Wimbledon heeft opnieuw een duidelijk signaal gegeven aan Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld speelt bij elk toernooi zijn wedstrijden op de grootste baan, maar in Londen gaat het woensdag allemaal net even anders en dat is niet voor het eerst. Novak Djokovic is daarbij zijn plaaggeest.

Bizarre wedstrijd in achtste finales

Sinner was normaliter al uitgeschakeld geweest op Wimbledon. De Italiaan kwam maandag in de achtste finales van het tennistoernooi met 2-0 in sets achter tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. Maar terwijl hij de nummer 1 van de wereld op z'n knieën had en de genadeslag kon uitdelen, raakte Dimitrov zelf geblesseerd aan zijn rug en schouder en kon hij écht niet meer verder. Hem restte niets meer dan opgave, waardoor Sinner door het oog van de naald kroop en zich woensdag mocht melden voor de kwartfinale.

Dit is Ben Shelton: toptennisser met beroemde vriendin maakt indruk op Wimbledon na rel met Novak Djokovic Ben Shelton is een rijzende ster in het mannentennis. De jonge Amerikaan staat op Wimbledon in de kwartfinales en hoopt daarin te stunten tegen Jannik Sinner. Shelton doet al vanaf het begin van zijn carrière van zich spreken in de tenniswereld. Zo raakte hij in opspraak door een rel met Novak Djokovic en staat hij in de spotlights door zijn relatie met een andere beroemde sportster.

Ben Shelton

Voor Shelton kan Wimbledon nu al niet meer stuk. De Amerikaan staat voor het eerst bij de laatste acht en krijgt de steun van veel familie en vooral zijn beroemde vriendin Trinity Rodman steelt de aandacht in Londen. Op Centre Court, waar Djokovic tegen Cobolli gepland staat, werd woensdagmiddag al de koningin van Engeland gespot. Zij koos voor de Serviër en dus lopen Sinner en Shelton een koninklijke ontmoeting mis.

A warm Centre Court welcome for Her Majesty The Queen as she arrives in the Royal Box ✨#Wimbledon pic.twitter.com/bkq1uQUgkD — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025

Dit is Trinity Rodman: bekende vriendin van toptennisser straalt op Wimbledon en heeft ruzie met beruchte vader Op Wimbledon maakt de Amerikaanse tennisser Ben Shelton veel indruk. Hij stond eerder dit jaar al in de halve finales op de Australian Open, maar lijkt ook geweldig uit de voeten te kunnen op het heilige gras in Londen. Shelton haalt ook de internationale media doordat hij een relatie heeft met een andere bekende sporter: Trinity Rodman. Zij kan aardig tegen een balletje schoppen én is ook nog de dochter van een beruchte sportlegende.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.