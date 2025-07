Jannik Sinner heeft ondanks een aantal opvallende keuzes van de organisatie voor de tweede keer de halve finales gehaald op Wimbledon. De Italiaanse nummer 1 van de wereld speelt bij elk toernooi zijn wedstrijden op de grootste baan, maar in Londen gaat het allemaal net even anders. Dat heeft alles te maken met Novak Djokovic. Sinner krijgt in de halve finales de kans om de tennislegende op zijn plek te zetten.

Sinner is al ruim een jaar de nummer 1 van de wereld en bijna elke tennisvolger was het er voor Wimbledon over eens dat de Italiaan samen met titelverdediger Carlos Alcaraz en Djokovic bij de topfavorieten hoort om het toernooi te winnen. De Italiaan heeft zich ook naar de halve finales geslagen in Londen, al had hij daar wel een miraculeuze ontsnapping voor nodig tegen Grigor Dimitrov.

Drama dreigt voor toptennisser Novak Djokovic: halve finale Wimbledon in gevaar na schrikbarend moment Novak Djokovic bereikte op woensdagavond de halve finale van Wimbledon na een spannende partij tegen Flavio Cobolli. Toch zijn er zorgen rondom de Servische toptennisser.

Djokovic zit Sinner dwars

Veel tennisfans kopen inmiddels speciaal een kaartje voor Sinner, maar op Wimbledon blijkt dat hij qua aanzien nog altijd niet op gelijke hoogte staat met Djokovic. De Serviër, die het toernooi in Londen al zeven keer won, kreeg eerder dit toernooi tot twee keer toe de voorkeur boven Sinner om op het centre court te spelen.

Novak Djokovic stoot tennislegende Roger Federer van de troon op Wimbledon: 'Betekent veel voor me' Novak Djokovic plaatste zich woensdag maar weer eens voor de halve finales van Wimbledon door de Italiaan Flavio Cobolli te verslaan. De Serviër sloeg daarmee ook een record van zijn voormalige rivaal Roger Federer uit de boeken.

Dat gebeurde in de eerste ronde al een keertje, maar ook in de kwartfinale was Sinner de klos. Op het centre court was er toen maar ruimte voor één mannenpartij en hoewel de Italiaan tegen topspeler Ben Shelton speelde, kreeg Djokovc de voorkeur en werd Sinner voor de tweede keer 'gedegradeerd' naar het No.1 Court, de tweede baan. Djokovic speelde al zijn partijen op de grootste baan.

Pikante clash

Ondanks dat duidelijke signaal wist Sinner zich toch voor de halve finales te plaatsen en dat deed Djokovic ook. De nummer 1 van de wereld mag vrijdag sowieso weer op het centre court aantreden voor de halve finale.

Beslissing Wimbledon heeft grote gevolgen voor finales, extra onderbreking mogelijk De tennisfans moeten dit weekend goed opletten. Wimbledon heeft namelijk opnieuw besloten om te breken met een traditie die al tientallen jaren duurde en dat heeft deze keer grote gevolgen voor de finales in het enkelspel bij de mannen en de vrouwen.

Die is uitgerekend tegen Djokovic en Sinner krijgt dan dus de kans om hem op zijn plek te zetten. De vorige paar resultaten zullen de Italiaan vertrouwen geven, want hij won de afgelopen vier onderlinge duels. Op Roland Garros speelden beide toppers ook tegen elkaar in de halve finale en toen won Sinner in drie sets.

Test hieronder jouw kennis over Wimbledon met onze quiz!

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.