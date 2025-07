Ben Shelton is een rijzende ster in het mannentennis. De jonge Amerikaan staat op Wimbledon in de kwartfinales en hoopt daarin te stunten tegen Jannik Sinner. Shelton doet al vanaf het begin van zijn carrière van zich spreken in de tenniswereld. Zo raakte hij in opspraak door een rel met Novak Djokovic en staat hij in de spotlights door zijn relatie met een andere beroemde sportster.

Shelton werd op 9 oktober 2022 geboren in Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia en het stond in de sterren geschreven dat hij tennisser zou worden. Vader Bryan was zelf tenslotte prof. Hij won twee ATP-titels in het enkelspel en haalde in 1994 de vierde ronde op Wimbledon.

Beroemde vriendin van toptennisser haalt hard uit naar commentator op Wimbledon: 'Dat wil ik niet eens' Ben Shelton bereikte maandag voor het eerst in zijn loopbaan de kwartfinales op Wimbledon. Tot grote vreugde van zijn bekende vriendin Trinity Rodman. De topvoetbalster, die de dochter is van basketballegende Dennis, haalde na de partij via sociale media opvallend genoeg keihard uit naar de commentator van de Britse zender BBC.

Ook zijn oom Todd Witsken, de broer van zijn moeder, was proftennisser. Hij haalde in 1988 de kwartfinales van de Australian Open, maar overleed al op 34-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Het kan dan ook geen toeval zijn dat Shelton zijn volledige naam Benjamin Todd Shelton is.

Doorbraak

Shelton speelde uiteraard in zijn jeugd ook American football, maar besloot uiteindelijk een carrière als tennisser na te jagen. Hij maakte als collegespeler veel indruk en dat leverde hem in 2022 een wildcard op voor zijn eerste ATP-toernooi in zijn geboortestad Atlanta. Later dat jaar zorgde hij voor een enorme stunt door Roland Garros-finalist Casper Ruud te verslaan op het masterstoernooi van Cincinnati.

Toptennisser doet bijzonder verzoek voor zus op Wimbledon: 'Ze is mijn geluksbrenger' Ben Shelton, de als tiende geplaatste Amerikaanse toptennisser, heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon. Met een knappe overwinning op Márton Fucsovics (6-3, 7-6, 6-2) zet Shelton zijn indrukwekkende run op het Londense gras voort. Maar het was niet alleen de sportieve prestatie van het 22-jarige talent die deze ronde opviel. Ook zijn bijzondere verzoek na afloop voor zijn zus zorgde voor opschudding.

Rel met Novak Djokovic

Het talent van Shelton was snel te zien. In zijn eerste volledige jaar op de tennistour haalde hij de kwartfinales op de Australian Open, maar zijn echte doorbraak kwam later in 2023 op de US Open. De Amerikaan drong verrassend door tot de halve finales waarin hij verloor van latere kampioen Novak Djokovic. Shelton en Djokovic zorgden rond die partij ook nog voor een relletje in de tenniswereld.

Dreun voor Jannik Sinner op Wimbledon: tennislegende Novak Djokovic zit nummer 1 van de wereld opnieuw in de weg Wimbledon heeft opnieuw een duidelijk signaal gegeven aan Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld speelt bij elk toernooi zijn wedstrijden op de grootste baan, maar in Londen gaat het woensdag allemaal net even anders en dat is niet voor het eerst. Novak Djokovic is daarbij zijn plaaggeest.

De Servische tennislegende kopieerde namelijk de manier waarop zijn tegenstander een eerdere overwinning had gevierd. Na afloop zei hij dat het kwam doordat hij dat een mooie manier vond om een zege te vieren, maar later kwam de aap uit de mouw. Djokovic vond dat Shelton zich voor en tijdens de wedstrijd 'respectloos had gedragen', maar vertelde nooit wat hij daarmee bedoelde.

Bekijk hieronder het juichen van Djokovic en Shelton (tekst gaat verder na video):

Shelton liet zich er niet door uit het veld slaan en vond geleidelijk de weg omhoog. Hij haalde aan het begin van 2025 de halve finales op de Australian Open en wist zich vervolgens ook voor het eerst bij de beste tien spelers op de wereldranglijst te slaan. De Amerikaan lijkt alleen maar beter te worden en misschien komt dat wel doordat hij ook naast de baan het geluk heeft gevonden.

Relatie met beroemde voetbalster

De tennisser heeft sinds het voorjaar van 2025 een relatie met Trinity Rodman. Zij is zelf ook een bekende sporster, want zij voetbalt op hoog niveau. Rodman pakte het Amerikaanse team in 2024 zelfs goud op de Olympische Spelen. Ook is ze de dochter van de beruchte basketballegende Dennis Rodman, maar met hem staat Trinity niet op goede voet.

Dit is Trinity Rodman: bekende vriendin van toptennisser straalt op Wimbledon en heeft ruzie met beruchte vader Op Wimbledon maakt de Amerikaanse tennisser Ben Shelton veel indruk. Hij stond eerder dit jaar al in de halve finales op de Australian Open, maar lijkt ook geweldig uit de voeten te kunnen op het heilige gras in Londen. Shelton haalt ook de internationale media doordat hij een relatie heeft met een andere bekende sporter: Trinity Rodman. Zij kan aardig tegen een balletje schoppen én is ook nog de dochter van een beruchte sportlegende.

Wimbledon

Op Wimbledon heeft Rodman in ieder geval genoeg redenen om haar vriend toe te juichen, want hij maakt veel indruk met zijn spel op de grasbanen. Shelton lijkt in topvorm en zal dus ook veel zelfvertrouwen hebben. Dat heeft hij ook hard nodig, want de Amerikaan speelt woensdag in de kwartfinales tegen niemand minder dan Jannik Sinner.