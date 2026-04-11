Er staat momenteel geen enkele maat op Jannik Sinner bij masterstoernooien. De Italiaan sloeg zich na drie gewonnen titels zaterdag ook naar de finale van het graveltoernooi in Monte Carlo. Daarmee heeft Sinner de druk op rivaal Carlos Alcaraz maximaal opgevoerd.

Sinner werd eerder dit jaar bij de Australian Open onttroond, maar die klap is niet lang blijven hangen. De Italiaan won onlangs de masterstoernooien van Indian Wells en Miami zonder setverlies en heeft daarmee de laatste drie ATP 1000-evenementen op zijn naam geschreven. Hij won eind vorig jaar ook al in Parijs en dus jaagt hij in Monte Carlo op zijn vierde titel op rij.

De 24-jarige Sinner verloor deze week zowaar een set, maar zijn zegereeks is nog altijd niet voorbij. Net als bij de vorige drie masterstoernooien trof hij zaterdag in Monte Carlo Alexander Zverev in de halve finales en opnieuw wist hij de Duitser eenvoudig aan de kant te schuiven.

Indrukwekkende zegereeks Sinner

Sinner won de eerste vier games van de partij en daarmee was de eerste set eigenlijk direct beslist. In het tweede bedrijf kon Zverev wel bijblijven, maar toen hij bij een 5-4 achterstand moest serveren om in de wedstrijd te blijven, ging het toch mis. Sinner maakte het na iets minder dan anderhalf uur tennis af op zijn eerste matchpoint: 6-1, 6-4.

Daarmee boekte Sinner alweer zijn achtste zege op rij tegen Zverev. Hij won zelfs de laatste twaalf sets die de nummers 2 en 3 tegen elkaar speelden. De Italiaan heeft nu dus ook zijn laatste 21 partijen op masterstoernooien weten te winnen en in al die duels verloor hij slechts één set. Alleen de Tsjech Tomas Machac snoepte hem eerder deze week een set af.

Druk staat er vol op voor Alcaraz

In de finale treft Sinner zondag de winnaar van het duel tussen Carlos Alcaraz en thuisspeler Valentin Vacherot. De Italiaan heeft de druk op de Spanjaard maximaal opgevoerd, want als de Spanjaard dat duel verliest dan neemt Sinner de eerste plek op de wereldranglijst over van zijn rivaal. Als Alcaraz wel weet te winnen van Vacherot dan strijdt hij zondag in de finale in een direct duel met Sinner om de koppositie.